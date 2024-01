A parametro zero lo prendiamo noi: pazzesco Felipe Anderson | A Formello sono increduli

Il successo di Udine rilancia le ambizioni Champions League della Lazio. Ma la situazione di Felipe Anderson è tutt’altro che rosea.

Più Vecino alla Champions League. Il 2024 della Lazio è iniziato all’insegna di un blitz due volte importante. La squadra di Sarri sbanca la Dacia Arena, grazie al 2-1 decisivo di Vecino, uno dei giocatori più controversi dei capitolini.

Nonostante sia un alfiere di Sarri, l’uruguagio era stato messo fuori rosa da Lotito dopo proprio un alterco con il suo allenatore. Acqua passata, se la Lazio è più Vecino al quarto posto, il merito è ancora una volta il suo.

Un successo importante, visto che la Lazio ha preso tre punti alla Fiorentina e due al Bologna. “Voglio vedere questa mentalità positiva sempre”. Così Sarri, che fa il pompiere e spegne i facili entusiasmi, vista quella discontinuità che ha caratterizzato il cammino finora dei biancocelesti.

“La partita è stata figlia dell’entusiasmo e del lavoro di questi giorni, qualcosa è cambiato, poi il perché è sempre difficile dirlo”. Vittoria importante, si diceva, anche in vista del derby di Coppa Italia. “Con la Roma è sempre gara secca, indipendentemente da quello che c’è in palio“.

Il mercato

Capitolo mercato. È una Lazio che non ha nessuna intenzione di cedere i suoi gioielli: Immobile e Luis Alberto non si muoveranno da Roma. Di sicuro a gennaio, poi a giugno (soprattutto per Immobile)

La Lazio non cede, forse neanche compra a gennaio. È concentrata più su giugno, stando alle ipotesi di Gazzetta dello Sport: le attenzioni si stanno concentrando verso Cesar Huerta dei Pumas, ma anche Santiago Pierotti, 22enne argentino con passaporto italiano, di proprietà del Colon ma fino a dicembre 2024.

La nota stonata

Tutto chiaro in casa Lazio. O quasi. Sì perché se per Pedro non ci sono dubbi sulla sua partenza a giugno, il rischio di perdere Felipe Anderson è sempre più alto, ogni giorno che passa dal momento che il brasiliano è in scadenza di contratto.

“Può provarci chi vuole, ma il calciatore fino a fine anno rimarrà qui. Vengono prima gli interessi della società, poi del singolo”. Fabiani ha provato a spegnere i rumors, non riuscendoci granché. E non è la Juventus (che ha cercato il sudamericano) a rappresentare il problema maggiore. Ma il West Ham. Secondo Sky Sports UK, infatti, gli Hammers starebbero pensando all’esterno biancoceleste per la prossima stagione, ingaggiandolo a parametro zero.