A giugno se ne va: il fenomeno del Bayern Monaco chiude tutti i rapporti | Messo ufficialmente in vendita?

Secondo i media tedeschi, il campione starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di lasciare i bavaresi a fine stagione.

Ricordate quand’è stata l’ultima volta che il Bayern Monaco ha perso una partita durante la fase a gironi della Champions League? Se la risposta è no, non preoccupatevi, non è questione di cattiva memoria: è accaduto 36 partite fa! Era il 27 settembre 2017, il teatro era il Parco dei Principi e le reti di Dani Alves, Cavani e Neymar contribuirono all’esonero di Carlo Ancelotti.

Da allora i bavaresi non si sono più guardati indietro, mettendo a referto 33 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo successo è arrivato due giorni fa in casa del Copenhagen, con la rimonta firmata da Musiala e il 18enne Mathys Tel, servito dall’eterno Müller.

Il contratto del tuttofare di Weilheim in Oberbayern è in scadenza il prossimo giugno e sarà uno degli argomenti scottanti che dovrà toccare il nuovo direttore sportivo, Max Eberl. Liberatosi dal Lipsia negli scorsi giorni, il dirigente è pronto a diventare il volto del nuovo corso societario, dopo i licenziamenti di Kahn e Salihamidzic a maggio scorso.

Oltre a Müller, i campioni di Germania dovranno sedersi ad un tavolo a discutere anche del rinnovo di Manuel Neuer e Sven Ulreich – anche loro in scadenza nel 2024 – e trovare un accordo per l’estensione di Joshua Kimmich e Alphonso Davies, prima che entrino nell’ultimo anno di contratto (2025).

Possibile addio

La trattativa più complessa potrebbe, però, essere quella che vedrà protagonista Leroy Sané. Il contratto dell’ex attaccante del Manchester City è in scadenza nel 2025 e secondo i media tedeschi, al momento, è tutt’altro certo che decida di rinnovare.

Per Sport Bild, il classe 1996 non ha intenzione di prendere una decisione prima della fine della stagione, con due possibili outcome: estensione o cessione immediata. Nel caso in cui dovesse optare per la seconda, Real Madrid e Barcellona si sono già mostrato il proprio interesse.

Situazione

Rispetto a qualche mese fa, le possibilità che Sané decida di rinnovare sono più alte. L’episodio avvenuto con Mané è ormai archiviato e la cessione del senegalese è stato un segnale nei suoi confronti, per fargli comprendere quanto sia fondamentale. Sempre secondo Sport Bild, un altro motivo che potrebbe spingerlo a restare è Thomas Tuchel, con cui ha sviluppato un ottimo rapporto e lo sta aiutando a migliorare.

L’inizio di stagione del 27enne, infatti, è stato il migliore della sua carriera: 6 gol segnati in appena 798 minuti disputati.