“A giugno lascia il Napoli”: booooom di Capodanno | Già annunciato il suo futuro

Non solo Elmas, il Napoli rischia di perdere un altro big. Il booooom di Capodanno arriva quando meno te lo aspetti.

Mancava solo l’ufficialità, ora c’è anche quella. “Benvenuto a Lipsia, Eljif”. Lo annuncia così il Lipsia. Dall’1 gennaio Elmas sarà a disposizione Marco Rose. Il macedone ha firmato un un contratto di quattro anni e mezzo, fino a giugno 2028, scegliendo di vestire la maglia numero 6 dell’RBL.

“Il centrocampista – fa sapere il club teutonico – si unirà insieme il 2 gennaio con il resto della squadra, nel ritiro di La Magna”. Al Napoli andrà un bel gruzzoletto: 25 milioni di euro. “Siamo riusciti a colmare una lacuna dopo la partenza di Emil Forsberg – spiega il diesse del Lipsia, Rouven Schroder – monitoravamo il giocatore già da un po’, è un prospetto molto interessante, si adatterà perfettamente alla personalità della squadra e sarà in grado di aiutarla subito con le sue qualità”.

Quella di Elmas non sarà l’unica partenza in seno a un club, quello di Aurelio De Laurentiis, prossimo all’inizio di un nuovo ciclo. I prossimi a lasciare Castelvolturno sono Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin. Il terzino, scuola Carpi, non rientra nei piani di Mazzarri, vuole giocare e sembra proprio che il Genoa sia pronto a soddisfare le sue esigenze. Zanoli, inoltre, conosce Genova, dopo i 6 mesi trascorsi nello scorso campionato alla Sampdoria.

Sempre stando alle indiscrezioni di Sky, anche Alessio Zerbin dovrebbe salutare il Napoli a gennaio. La trattativa con il Frosinone è molto ben avviata: si sta trattando sulla formula del prestito. L’ex Gozzano ha già vestito la maglia dei Canarini (nel campionato di Serie B 2021/22) e nei prossimi giorni il ritorno al futuro, sarà presente.

Rivoluzione Dela: chi è in bilico

C’è da sciogliere anche il nodo Pasquale Mazzocchi. Il terzino napoletano della Salernitana sarebbe il prescelto da Mazzarri per il ruolo di vice Di Lorenzo, ma la trattativa non è affatto, in questo caso, a buon punto.

Contro il Monza non ci sarà nemmeno Victor Osimhen che ha lasciato l’Italia con un permesso per volare in Nigeria e raggiungere la famiglia, prima di partire per la Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano ha rinnovato fino al 2026, ma ciò non vuol dire che sarà il futuro del Napoli.

Osimhen-Napoli, il grande dubbio

Sono in molti a pensare che il rinnovo di Osi con il Napoli sia soltanto una scelta economica, di bilancio. La decisione di chiudere e depositare il rinnovo prima del 31 dicembre, infatti, ha messo al sicuro il Napoli dalle eventuali conseguenze dell’eventuale eliminazione del Decreto Crescita.

Se non lo avesse fatto, Dela non avrebbe potuto sfruttare i vantaggi fiscali contenuti nella norma. Non solo. “È un rinnovo che serve semplicemente ad aumentare il prezzo. A mio avviso a giugno andrà via”. Le parole di Dario Canovi, operatore di mercato, in una intervista dei giorni scorsi a tuttomercatoweb, sono un sentiment condiviso da molti.