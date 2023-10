A gennaio te ne vai: Marotta lo manda via da Milano | Ciao ciao Inter

L’amministratore delegato nerazzurro ha già deciso che un giocatore sarà ceduto nella prossima finestra di mercato.

In estate c’è stata una sorta di rivoluzione che ha visto andar via tantissimi calciatori, alcuni anche considerati ormai delle bandiere della squadra, e ne ha visti arrivare altrettanti. Il calciomercato dell’Inter si è autofinanziato, ma nonostante questo non è stato di certo meno movimentato di altri.

E, così, di fronte alle cessioni o agli addii di Onana, Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Brozovic, Lukaku, Dzeko e Correa; sono arrivati i vari Sommer, Audero, Bisseck, Pavard, Cuadrado, Carlos Augusto, Klassen, Frattesi, Alexis Sanchez, Marcus Thuram e Arnautovic.

Tanti movimenti per una rosa praticamente rivoluzionata, ma non per questo meno competitiva rispetto a quella della passata stagione. Anzi, l’Inter appare anche più forte rispetto ad un anno fa ed è partita alla grande con quattro punti conquistati nel girone di Champions ed un secondo posto in campionato alle spalle del Milan.

L’unico reparto che nel complesso sembra meno completo e con meno soluzioni è quello offensivo. Lautaro Martinez ha segnato ad un ritmo impressionante e Thuram sta facendo benissimo ed ha avuto un impatto devastante, ma mancano le alternative ai due titolari. Arnautovic era partito bene, ma poi si è infortunato e ne avrà fino a dicembre, mentre Sanchez non sembra più quello di una volta.

Inter, le manovre di gennaio

Ed è proprio in quel reparto che la società nerazzurra potrebbe intervenire nella finestra invernale di calciomercato. Un arrivo per sei mesi in prestito, o un acquisto a titolo definitivo? Staremo a vedere, ma il club nerazzurro ha le idee chiare e vuole regalare ad Inzaghi quel tassello che manca per avere a disposizione una rosa super competitiva in tutti i reparti.

I nomi sono quelli di Gimenez del Feyenord, Broja del Chelsea, Taremi del Porto e altri ancora, ma l’indirizzo sembra chiaro. Un’operazione in entrata, però, in casa nerazzurra ne prevede di conseguenza anche un’altra in uscita anche se non necessariamente nello stesso reparto.

Inter, ecco chi va via a gennaio

L’ad Beppe Marotta ed il ds Piero Ausilio, di concerto con l’allenatore, avrebbero già individuato in Yann Bisseck il calciatore da far partire nel prossimo mese di gennaio. Il 22enne difensore tedesco, arrivato in estate dall’Aarhus per circa 8 milioni di euro, potrebbe andare a fare un’esperienza in prestito per trovare maggiore minutaggio.

Fino a questo momento, infatti, sono stati soltanto 8 i minuti in cui è stato impiegato da Inzaghi. Una presenza nella prima gara stagionale contro il Monza e, insieme ad Agoumé e Sensi, il primato di calciatore meno impiegato della rosa. Probabilmente Inzaghi non lo ritiene ancora pronto e, quindi, per questo motivo il giovane tedesco potrebbe andare a giocare da qualche altra parte.