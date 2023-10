A gennaio te lo prendiamo: Marotta lo ha promesso a Inzaghi | Arriva il 1° gennaio

Un inizio di stagione strepitoso, ma ancora un piccolo “buco” in rosa che l’ad nerazzurro ha deciso di colmare nel mercato invernale.

Dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City nel giugno scorso, l’Inter è ripartita in questa nuova stagione con ancora maggiore convinzione e consapevolezza dei propri mezzi. Primo posto in campionato, in coabitazione con il Milan, e primo posto nel girone di Champions, appaiata a quattro punti con la Real Sociedad.

Un percorso quasi netto, fin qui, che ha visto i nerazzurri ottenere sette vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta nel match interno contro il Sassuolo di campionato. Il mercato estivo, nonostante la partenza di gente importante come Onana, Brozovic, Skriniar, Lukaku, Gosens e Dzeko, sembra aver rinforzato la squadra che ora appare davvero completa in tutti i reparti.

Tante certezze e pochi dubbi per la squadra di Simone Inzaghi che viene indicata, praticamente da tutti, come la favorita numero uno per la conquista dello Scudetto e come una seria candidata per ripetere lo straordinario percorso che nella passata stagione l’ha portata fino alla finale di Champions League.

Ricambi all’altezza e un grandissimo Lautaro Martinez che al momento, oltre ad essere il bomber, è anche e soprattutto il leader, il Capitano e la guida dell’intera rosa. Già dieci gol stagionali in nove partite e tanto lavoro anche per i compagni che girano intorno a lui.

Inter, ecco l’unico “buco” in rosa

A convincere è anche il nuovo acquisto Marcus Thuram che sta impressionando tutti e che ha già realizzato tre reti tra campionato e Champions League. L’unica nota dolente della rosa interista, però, al momento sembra arrivare proprio dal reparto avanzato. Oltre ai titolarissimi Lautaro e Thuram, infatti, Simone Inzaghi non ha grandi alternative.

Marko Arnautovic si è infortunato e ne avrà almeno fino ad inizio dicembre, ma comunque in generale non sembra essere in grado di fare la differenza in questa squadra. Alexis Sanchez, invece, nonostante l’ottima stagione al Marsiglia, non è al massimo della forma e, anche per una questione anagrafica, non sembra garantire la giusta affidabilità a Mister Inzaghi.

Inter, colpo da novanta per gennaio

Ecco che, quindi, l’ad nerazzurro Beppe Marotta potrebbe fare un’altra magia delle sue sul mercato per regalare ad Inzaghi un’altra punta che possa puntellare la rosa. Rinforzo che arriverebbe già a gennaio e che risponde al nome e cognome di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, nonostante i suoi 31 anni, è un bomber nel pieno della sua maturità calcistica e sarebbe un ulteriore upgrade per l’Inter.

Taremi, su cui i nerazzurri avevano fatto un pensierino già in estate e che negli ultimi giorni di mercato è stato vicinissimo al Milan, ha il contratto in scadenza a giugno con il Porto e quindi potrebbe liberarsi quasi a zero. Marotta ci proverà e, se dovesse riuscirci, regalerebbe ad Inzaghi la ciliegina sulla torta per una rosa forte e completa in tutti i reparti.