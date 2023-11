A gennaio si fa sul serio: dal Real Madrid alla Juventus | Tutto vero

I bianconeri, in cerca di rinforzi per la prossima sessione di mercato, potrebbero pescare dal club più titolato al Mondo.

Il campionato della Juventus, partito senza particolari ambizioni ma, almeno secondo quanto affermato da Allegri e gli altri componenti della squadra, con l’unico obiettivo di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, sta prendendo una piega quasi del tutto inaspettata.

Nelle ultime settimane i bianconeri, complice anche il crollo del Milan e i balbettii del Napoli, ma soprattutto grazie ai 16 punti conquistati nelle ultime sei partite senza subire nemmeno un gol, sono saliti al secondo posto in classifica e guardano l’Inter capolista distante soltanto di due punti.

Una situazione che forse nemmeno Allegri si aspettava, tanto da essere costretto a predicare la calma per evitare che la squadra possa fare controproducenti voli pindarici. I bianconeri, però, hanno dalla loro parte i risultati, gli ampi margini di crescita che la squadra ha dimostrato di poter avere, ma soprattutto la possibilità, rispetto alle dirette concorrenti, di poter giocare soltanto una volta a settimana senza le coppe europee.

Un’altra componente che potrebbe dare diritto ai tifosi di sognare è quella relativa al fatto che questi risultati stanno arrivando con la rosa ridotta all’osso e con enormi problemi di alternative sia in difesa che a centrocampo. Soprattutto in quest’ultima zona del campo, infatti, la Juve ha perso per squalifica, almeno fino alla fine di questa stagione, Pogba e Fagioli e può contare soltanto su quattro calciatori di ruolo.

Juve, si guarda a Madrid per rinforzare la rosa

Mancanze e buchi che la società cercherà di coprire in inverno con un mercato che potrebbe migliorare la rosa, dare più alternative ad Allegri ed autorizzare i tifosi a sognare ancora più in grande. Un calciatore che interessa molto alla Juventus è l’esterno destro spagnolo, Lucas Vazquez.

Il 32enne bandiera del Real Madrid, insieme a Kroos, Modric, Lunin e Nacho Fernandez, fa parte dei cinque calciatori della rosa madridista con il contratto in scadenza a giugno prossimo. Dopo tantissimi anni a Madrid, difficilmente le parti troveranno un accordo per il prolungamento e lo spagnolo è destinato a partire.

Dal Real alla Juve, ecco di chi si tratta

La Juventus continua a monitorare la situazione e, viste le circostanze, proverà a prenderlo già a gennaio. L’impedimento più grande, al momento, sembra essere rappresentato dall’ingaggio percepito e richiesto da Vazquez che, qualora arrivasse, sarebbe un rinforzo di sicuro affidamento, carisma ed esperienza per i bianconeri.

In questa stagione Carletto Ancelotti lo sta schierando sempre da terzino destro, ruolo che ha ricoperto più spesso negli ultimi anni, ma Vazquez può giocare anche nei tre d’attacco o, come potrebbe essere nel caso arrivasse a Torino, da esterno a tutta fascia. In quel caso McKennie potrebbe essere utilizzato stabilmente tra i tre di centrocampo e lo spagnolo si alternerebbe con Weah sulla fascia destra.