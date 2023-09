A gennaio in Arabia: valigie pronte in casa Lazio | Sarri perde il top player

Dopo aver perso Milinkovic Savic in estate, ceduto agli arabi, anche un altro titolarissimo dei biancocelesti potrebbe scegliere lidi esotici.

Un pareggio arrivato in extremis, ma soprattutto in quella maniera clamorosa, può dare tanta fiducia e quella spinta psicologica che fino a questo momento sembrava mancare. Ivan Provedel si è regalato ed ha regalato, ai propri tifosi, compagni ed allenatore, una gioia incontenibile e davvero inaspettata.

La Lazio è riuscita a pareggiare un match importante che stava per portare la quarta sconfitta stagionale su cinque partite. Una sconfitta che probabilmente sarebbe stata ingiusta, che avrebbe fatto cominciare con il piede sbagliato l’avventura in Champions, ma che soprattutto poteva portare diversi strascichi psicologici.

Il pareggio, invece, raggiunto con un gol di testa di un grande Provedel, che poco prima con un miracoloso intervento aveva salvato il risultato su Samuel Lino, può dare morale, serve per muovere la classifica in Champions ed evita una sconfitta che sarebbe stata davvero pesante.

All’Olimpico si sono vissute emozioni davvero uniche e che difficilmente i tifosi della Lazio dimenticheranno. I problemi della squadra però restano e sono stati evidenziati anche nell’esordio di Champions contro l’Atletico Madrid.

Lazio, i problemi difensivi e il campione che non c’è più

La squadra, infatti, sembra avere grosse potenzialità, una rosa che offre finalmente diverse opzioni e soluzioni anche a partita in corso, soprattutto a centrocampo ed in attacco, ma non sembra ancora essere registrata per il meglio. La Lazio, infatti, nelle cinque gare stagionali disputate fin qui, ha sempre subito gol e mostrato fragilità difensive abbastanza palesi.

Poi, c’è il caso Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste e della Nazionale sembra essere davvero un lontanissimo parente di quello implacabile che, almeno fino a due stagioni fa, realizzava in media almeno 30 gol stagionali. Quel goleador straordinario ora non c’è più. In questo inizio di stagione ha messo a segno soltanto un gol a Lecce, alla prima giornata di campionato, e poi è stato protagonista di tante reti sbagliate, anche in maniera clamorosa come contro l’Atletico, ed in generale di prestazioni sottotono.

Sirene arabe a gennaio? Questa volta si può

Se si tratti soltanto di un problema di condizione, ovviamente destinata a crescere con il passare delle settimane, o di un fisiologico passare del tempo e di un Immobile che non sarà mai più quello di qualche stagione fa; lo scopriremo nel proseguio della stagione.

Di certo c’è, però, che come in estate, anche a gennaio potrebbero tornare a risuonare per lui le sirene arabe. A 32 anni e dietro un’offerta irrinunciabile, Claudio Lotito potrebbe anche decidere, questa volta, di venderlo, soprattutto se Ciro Immobile continuerà a dimostrare che il meglio della propria carriera lo ha già fatto vedere.