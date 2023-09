A gennaio dice si: 120 milioni dall’Arabia Saudita | Ciao ciao Serie A

La quiete prima della tempesta. I sauditi sembrano essersi fermati. Ma a gennaio è in arrivo una nuova offensiva. Anche in Italia.

La fine della sessione di mercato arabo ha cristallizzato per il momento la questione calciomercato, dopo i fuochi pirotecnici del campionato. Tutti a gustarsi la Saudi Pro League, un campionato per ora divertente, ricco di gol, spettacolare e soprattutto livellato verso l’alto.

Dopo sette giornate comandano i campioni in carica dell’Ittihad, appena tornati in testa al campionato senza bisogno, per il momento, di un Benzema al top della forma. I competitor però sono lì e non hanno fatto scappare via la battistrada.

L’Al-Hilal di Neymar e Milinkovic Savic è stato appena sorpassato, ma è pur sempre secondo a un punto dall’Ittihad. Al terzo posto (a -2 dalla testa) la coppia Al-Taawon-Al-Ettifaq (la squadra di Steven Gerrard), le uniche società lassù non facenti parte di quelle in mano al fondo PIF.

All’inseguimento della capolista, però, ci sono l’Al-Ahly e soprattutto l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (top scorer del campionato) la formazione più in forma, reduce da cinque successi di fila. Per il momento il campo ha la priorità. Ma già si pensa a chi prendere quando riaprirà il mercato, a gennaio.

JT si è convinto: prepara le valigie, destinazione Arabia Saudita

L’Al-Shaab ha le mani su John Terry, indimenticato capitano del Chelsea e attualmente collaboratore nelle giovanili dei Blues. JT si sarebbe convinto a sbarcare in terra saudita, con il ruolo di direttore sportivo, come riportato dal Daily Mail citando Sport Zone.

L’Al-Shabab o voleva inizialmente come allenatore per risollevarsi dopo un inizio da otto punti in sette partite, ma l’iconico nazionale inglese avrebbe preferito entrare in punta di piedi: non sarà lui l’erede di Juan Brown, attualmente allenatore ad interim.

Napoli che fai: così spalanchi le porte ai sauditi

L’esplosione del caso Osimhen, però, potrebbe portare gli arabi a sferrare l’assalto andato vuoto questa estate per la stella nigeriano. Quanto sta accadendo a Napoli e una manna dal cielo per chi vuole il centravanti campione d’Italia. Prima la rabbia nei confronti di Rudi Garcia dopo la sostituzione di Bologna, con tanto di lezione tattica da parte del nigeriano al tecnico francese, poi il caso fatto esplodere dall’agente di Osimhen, riguardo un video (per Calenda di derisione nei confronti del suo assistito) apparso sull’account di TikTok, ma tardivamente cancellato.

Insomma, tra Osimhen e il Napoli non è più rosa e fiori, questo appare evidente. Dopo il caos di queste ore, Victor potrebbe pensare alla possibilità di andar via. Il richiamo dell’Arabia, adesso, potrebbe essere ascoltato, soprattutto con quei 120 milioni di euro sul piatto della bilancia.