A gennaio ci risentiamo: tradimento Meret in Serie A | Firma in gran segreto

Il portiere del Napoli ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e ancora nessun accordo sul rinnovo con la società partenopea.

Un inizio di carriera a fare la gavetta con la SPAL dopo essere cresciuto calcisticamente con l’Udinese, ma già riconosciuto da tutti come un portiere prodigio. Ci mette diverso tempo però ad imporsi. Il club friulano non ci crede mai fino in fondo e, dopo i due anni in prestito al club ferrarese, Alex Meret viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli.

Dai suoi primi allenatori, Carletto Ancelotti e Rino Gattuso, però, non ottiene mai la piena fiducia e l’alternanza con il colombiano Ospina non lo fa rendere al meglio. Ad entrambi i tecnici piace più il sudamericano per la sua capacità di giocare con i piedi e Meret fatica ad imporsi.

Nell’estate 2021 arriva Spalletti che sembra volergli dare fiducia, ma dopo due partite il portiere italiano si fa male e pian piano perde anche la titolarità. Nell’estate del 2022 sembra vicino a lasciare il Napoli. La società vuole Keylor Navas e decide di cedere il portiere azzurro. Alla fine l’estremo difensore del Paris Saint Germain non arriverà a causa di richieste troppo elevate per l’ingaggio e Meret sarà il titolare indiscusso dell’intera stagione.

Un’annata storica. La fiducia piena di Mister Spalletti gli farà bene e l’ex portiere dell’Udinese diventa fondamentale, e a tratti anche miracoloso, nell’incredibile cammino che porta il Napoli a conquistare il suo terzo scudetto della storia. Anche con Rudi Garcia, Meret è il titolare indiscusso, ma la stagione non inizia nel migliore dei modi.

Meret, un rinnovo al momento quasi impossibile

Nell’ultima partita contro il Real Madrid in Champions League è sfortunato protagonista dell’autogol su tiro di Valverde che decide la vittoria degli spagnoli in casa del Napoli, ma a continuare a far discutere è il suo contratto in scadenza nel giugno 2024. La società e l’entourage del calciatore continuano ad essere molto distanti.

Il portiere azzurro percepisce soltanto (si fa per dire) un milione di euro all’anno e la dirigenza partenopea non è disposta a corrispondergli quanto chiede. Una situazione che difficilmente potrà essere sbloccata entro la fine dell’anno e che vedrebbe Meret andar via da Napoli a parametro zero.

Meret, un top club si fionda su di lui

Sono diversi i club interessati e che restano alla finestra per poter cogliere l’occasione di ingaggiare a parametro zero uno dei portieri della Nazionale azzurra. Su tutte quella maggiormente interessata sembra essere la Juventus. Il polacco Szczesny ha rifiutato in estate l’Arabia, ma ha un contratto in scadenza nel 2025 e i bianconeri vorrebbero risparmiare sul suo ingaggio.

Ecco che, quindi, potrebbero pensare a Meret per formare, con Perin, una coppia di portieri italiani di sicuro affidamento. La trattativa potrebbe già partire nei prossimi mesi, con la dirigenza bianconera che potrebbe decidere di bloccare l’attuale estremo difensore del Napoli già a gennaio.