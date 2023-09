A gennaio accade l’impossibile: Bonucci torna in Serie A | Viene per vincere lo scudetto

L’ex Capitano della Juventus potrebbe tornare molto presto in Italia e lo farebbe in una squadra importante.

Una storia con la Juventus tormentata, piena di colpi di scena, litigi, riavvicinamenti e con un finale amarissimo. Un rapporto che somiglia molto di più ad una telenovela che probabilmente non ha ancora scritto tutte le pagine che c’erano da scrivere.

Dodici stagioni, otto scudetti, due finali di Champions League, tanti altri trofei minori. Ma non solo. La sedia di Oporto, i litigi con Allegri, l’addio e la cessione al Milan, il gol con l’esultanza provocatoria sotto la curva juventina, il ritorno dopo appena un anno. Fino ad arrivare a quest’estate.

La comunicazione da parte di Giuntoli che, nonostante l’anno di contratto, non faceva più parte del progetto Juve, gli allenamenti in solitaria, i tentativi di essere reintegrato in rosa, il passaggio all’Union Berlino e le dichiarazioni della scorsa settimana. Ora, ci saranno giudici ed avvocati a stabilire chi avrà ragione, ma di certo ci si aspettava un finale diverso tra la Juventus e Leonardo Bonucci.

Capitano, bandiera storica, più di 500 apparizioni con la maglia bianconera, sesto per presenze nella storia della Vecchia Signora. Le vie legali, senza un saluto finale e con dichiarazioni che mettono un po’ di tristezza e malinconia da una parte e dall’altra.

Bonucci, la nuova sfida in Germania

Ora, per Leonardo Bonucci è tempo della nuova sfida in Germania. L’Union Berlino è una squadra in crescita costante, con ambizioni importanti e che fa in questa stagione il suo esordio assoluto in Champions League. Esordio che è arrivato al Bernabeu al cospetto del Real Madrid. Una gara quasi a senso unico con i blancos che sottoporta hanno sbagliato l’impossibile, ma anche una difesa tedesca che ha tenuto molto bene.

Il gol fortunoso di Bellingham al 94′ è stata una beffa per i tedeschi, ma Bonucci, uscito intorno all’80’, ha dimostrato di essere ancora affidabile e di poter diventare una guida importante per i giovani ed inesperti calciatori dell’Union.

Bonucci, nuovo interesse dalla Serie A?

Forse non ci si aspettava un Bonucci già a questo livello e, probabilmente, qualcuno in Italia starà pensando che uno così avrebbe fatto ancora comodo. Se non è successo in estate, però, a gennaio potrebbe arrivare una chiamata dalla Serie A che Leonardo ascolterebbe con molta attenzione ed interesse anche per cercare di conquistare un biglietto per l’Europeo di giugno 2024.

L’azzurro della Nazionale, quindi, da riconquistare magari con l’azzurro del Napoli. I partenopei, infatti, stanno palesando enormi limiti e difficoltà in fase difensiva. La partenza di Kim risulta essere molto più pesante di quanto si potesse immaginare, Ostigard e Juan Jesus non sembrano essere all’altezza, mentre Natan ancora non si è visto. L’idea Bonucci potrebbe prendere piede nei prossimi mesi.