Calciomercato Milan, presi Saelemaekers e Robinson

Arriva dal Belgio il secondo colpo in entrata del Milan. Si tratta di Alexis Saelemaekers, esterno destro dell’Anderlecht in grado di giocare come terzino e anche quinto in un centrocampo a 5.

Arriverà in cambio di 7 milioni suddivisi così: 3.5 subito e 3.5 per il diritto di riscatto, che si tramuterà in obbligo qualora i rossoneri conquistino un posto in Champions League.

Saelemaekers, classe ’99, è tecnicamente un terzino destro, ma ha avuto modo di giocare anche più in avanti, a centrocampo, e anche sull’out mancino. Non bisogna fare l’errore, però, di definirlo il nuovo Suso essendo un altro tipo di giocatore, non solo per il ruolo.

E’ meno fisico, infatti, e tecnicamente sembrerebbe essere più imprevedibile e non mono-giocata come lo spagnolo, ma è da vedere come sarà il suo impatto in Italia e dove sarà impiegato, se davvero esterno basso di destra oppure alto.

Il terzo acquisto arriva, invece, dalla perfida Albione e si tratta di Antonee Robinson. E’ un terzino, probabilmente puro a differenza del belga, ma mancino. Sarà lui il vice Hernandez dopo l’addio di Ricardo Rodriguez.

Classe 1997, dunque coetaneo di quello che sarà il suo “rivale” per un posto sulla fascia, Robinson viene dal Wigan, terzultimo in Championship. Non un biglietto da visita entusiasmante, ma lo statunitense sembra affidabile avendo fin qui giocato tutte le gare di campionato. Non si conoscono ancora le cifre esatte, ma dovrebbero aggirarsi sui 10 milioni; il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

