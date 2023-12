95 milioni di euro o non se ne parla: Giuntoli detta le condizioni | La Juventus pronta a vendere a gennaio

Il mercato sostenibile impone delle scelte. Giuntoli detta le condizioni per una cessione, alla ricerca del tesoretto bianconero per le entrate.

Prima vendere, possibilmente al prezzo più alto possibile, soprattutto se si tratta di esuberi. Poi comprare. È il manifesto di quei club costretti a un mercato sostenibile in vista dell’ormai imminente sessione invernale.

Un tesoretto la Juventus lo deve costruire. Per scelta e per necessità, il club bianconero non può ipotizzare operazioni in entrata a cui non corrispondano almeno altrettante entrate. Al di là delle valutazioni in corso sul desiderio di non alterare equilibri tattici che funzionano, un investimento per far arrivare un valore aggiunto dal mercato può arrivare solo riuscendo a costruire un tesoretto, appunto, dalle cessioni.

Le possibilità per riuscirci non sono poi tantissime e passano inevitabilmente da due-tre nomi, reclutati per la Next Gen e usciti di slancio dalla seconda squadra, per vivere ora due momenti differenti. Il primo nome viene quasi spontanea.

Soulé e non solo: ecco come incassare

La strategia della Juve è stata già pianificata: Soulé dovrebbe restare a Frosinone fino al termine della stagione. Dovrebbe perché potrebbe costruire parte di quel tesoretto che serve ai bianconeri per il mercato in entrata. Operazione difficile, comunque, forse impossibile, meglio aspettare giugno. Anche perché il prezzo dell’argentino è lievitato.

Secondo la stampa inglese Soulé piace, e non poco, ad alcuni club inglesi, primo tra tutti il Crystal Palace. Che non dovrebbe avere problemi a sganciare 35-40 milioni, la cifra che vuole Giuntoli per la cessione. Non solo.

Juventus, altri sacrifici per rimpinguare il tesoretto

In quest’ottica, altri due sacrificabili: Samuel Iling-Junior, esterno di fascia classe 2003 che quest’anno ha visto il campo solo cinque volte, e Kenan Yıldız, anche lui con sole cinque presenze in Serie A, neanche da titolare.

Nel primo caso, l’inglese è corteggiato da Tottenham e Marsiglia: in caso di proposta tra i 15 e i 20 milioni potrebbe partire già a gennaio. Nel secondo caso, Allegri non è del tutto convinto a privarsene, sia per l’età (18 anni) sia per il talento, superiore ad oggi a quello di Iling. Ma a differenza di Iling vale molto di più, volendo anche il doppio. E poi Yildiz viole giocare: Liverpool e Arsenal sono da tempo alla finestra e conoscono il prezzo: 35-40 milioni. La somma fa il totale: da queste tre cessioni potrebbe arrivare 90-95 milioni. E lì altro che tesoretto…