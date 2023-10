95 milioni di euro: il colpo più costoso della storia del Bayern Monaco | È già ufficiale

A rivelare la cifra esatta dell’acquisto è stato il presidente onorario Uli Hoeness durante un’intervista.

Vincere, cambiare, continuare a vincere. Non esiste in questo 2023 una società che abbia cambiato pelle come il Bayern Monaco. Solo sette mesi fa, la squadra all’epoca guidata da Julian Nagelsmann aveva eliminato, con un risultato netto, il Paris Saint-Germain di Mbappé, Messi e Neymar dalla Champions League e si preparava alla finale anticipata contro il Manchester City.

Quei quarti di finale Nagelsmann – adesso commissario tecnico della Germania – non ha mai avuto la possibilità di viverli, perché Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic avevano optato per il suo esonero in favore di Thomas Tuchel. Una scelta disperata, quella dell’amministratore delegato e del direttore sportivo, che però non ha evitato neanche a loro il licenziamento, nonostante l’undicesimo Meisterschale consecutivo.

Adesso i bavaresi presentano una struttura dirigenziale completamente diversa, mentre sul rettangolo verde le cose sono rimaste esattamente le stesse, quantomeno in termini di risultati. La sessione estiva di mercato ha portato alcuni cambiamenti radicali a Säbener Straße.

Due pilastri della difesa come Pavard e Hernandez hanno deciso di cambiare area, sposando i progetti di Inter e Paris Saint-Germain, mentre Gravenberch, Sabitzer e Mané sono stati ceduti senza troppi problemi, bocciando di fatto gran parte della campagna acquisti degli ultimi due anni.

Il super colpo

Sono stati messi a segno due acquisti importanti, tra cui Kim Min-jae dal Napoli per circa 50 milioni di euro e, soprattutto, Harry Kane. Dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona nell’estate 2022, il Bayern è riuscito ad assicurarsi un nuovo centravanti di assoluto livello.

Una trattativa, quella con il Tottenham, che è andata avanti tutta l’estate e che si è conclusa soltanto a metà agosto. La cifra sborsata è stata di 95 milioni di euro, come confermato dal presidente onorario Uli Hoeness durante un’intervista rilasciata a BR24. Una cifra che ha reso il centravanti della nazionale inglese il trasferimento più costo nella storia del club.

Rendimento

L’avventura di Kane al Bayern è iniziata nel migliore dei modi. Segna, fa segnare e soprattutto appare motivato come non mai. Per essere uno dei giocatori più forti della sua generazione, infatti, il numero nove è ancora a secco di trofei.

Ha messo a referto 9 reti e 5 assist in appena 808 minuti disputati, una media di un contributo al gol ogni 57 minuti.