8 milioni di euro: la Juve lo vende a gennaio | Firma e presentazione già avvenute

Questione di mercato sostenibile. Giuntoli deve portare soldi provenienti dalle cessioni per poter rinforzare l’organico di Max Allegri.

Che alla Juventus serve un centrocampista non è certo notizia di oggi. Già non era super performante ai nastri di partenza, pensando all’Inter ma anche al Napoli, volendo a Milan e Roma, figuriamoci adesso.

Le assenze per squalifica di Pogba (per doping) e di Fagioli (per l’indagine relativa ai giocatori-scommettitori) hanno tolto due pedini a Max Allegri. Due pedine che vanno sostituite assolutamente in questa sessione invernale di calciomercato.

Ma il mercato sostenibile impone delle cessioni per poter comprare. Quasi a tutti i club, certamente per la nuova Juventus nata dalle ceneri dell’esperienza nefasta di Andrea Agnelli. Inevitabile, quindi, che Giuntoli debba pensare al mercato in questa doppia ottica.

Soulé e Illing Junior potrebbero andare a formare parte del tesoretto, ma non è facile: quasi impossibile per il centrocampista argentino in prestito al Frosinone, più probabile per l’esterno inglese, che ha mercato proprio in Premier League.

Un’altra cessione

Nell’immediato, però, ci potrebbe essere un’altra cessione, senza toccare lo status quo di una situazione in essere abbastanza chiaro. Come quella di Koni de Winter, un difensore veloce e forte fisicamente, abile nell’impostazione del gioco, che può essere impiegato anche come terzino destro.

A Gilardino è piaciuta l’esperienza del belga al Genoa, e proprio l’ultima partita del Ferraris contro la Juventus è stata l’occasione per parlare di quel giocatore calcisticamente cresciuto nel settore giovanile dello Zulte Waregem, dal 2018 alla Juventus, il primo calciatore belga nella storia del club bianconero.

Operazione riscatto

Otto milioni di euro più due di bonus per arrivare a dieci. Tutta plusvalenza quella che si aspetta di incassare la Juventus dal Genoa al termine della stagione. Quando le condizioni per trasformare il diritto in obbligo di riscatto sul fronte Koni De Winter dovrebbero verificarsi: accadrà al raggiungimento della presenza numero 23 del difensore belga, ora già a quota 11.

Soldi che servono tantissimo a Giuntoli, visto che in questa sessione servirà uno, se non due, centrocampisti. De Winter, ormai, parla da genoano cje vuole rimanere di rosso e di blu nel presente e nel futuro prossimo. “Nei momenti difficili la squadra sta insieme e anche con la Juventus lo abbiamo dimostrato. Qui tanto carattere? Com’è marcare Gudmundsson in allenamento? Meno male che lui va a prendersi il pallone a centrocampo, così non lo becco tante volte”. Un finale che sembra già scritto, da tutti vissero felici e contenti: la Juve con una decina di milioni di euro in più, de Winter a Genova. Nella sua Genova.