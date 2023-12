70 milioni e contratto faraonico | Marotta non ha potuto nulla, Inzaghi perde il suo top

Sembrava chiuso il calciomercato invernale dell’Inter. E invece si registra un’offerta monstre nei confronti di un top player nerazzurro.

Stando alle ultime parole di Beppe Marotta, fresco di rinnovo insieme a tutto lo staff dirigenziale (Ausilio e Baccin), l’Inter non dovrebbe fare nessuna operazione di calciomercato in questa sessione invernale, prossima ad essere aperta.

Se sia stata una frase di circostanza, non è dato saperlo, certo che, visto come sta girando la squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi, non c’è nessun grande motivo per muoversi: il primo posto in campionato e i tanti consensi sono là, sotto gli occhi di tutti.

Anche perché finora l’Inter si era concentrata soltanto sui rinnovi. Cinque per l’esattezza. In ordine cronologico e di tempistiche, c’è da sciogliere gli ultimi dubbi che riguardano Henrikh Mkhitaryan, ma solo perché l’armeno, uno dei giocatori più utilizzato da Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto.

Dopo Miki (così come lo soprannominarono alla Roma) potrebbe toccare a Federico Dimarco, la cui situazione rinnovo è una pura formalità. Qualche angolo da smussare per Nicolò Barella (scadenza 2026) e Lautaro Martinez (scadenza 2026) ma c’è la volontà delle parti di andare avanti insieme. Chi potrebbe creare qualche problema è Denzel Dumfries, in scadenza nel 2025 e appetito da molti big, Real Madrid in primis.

L’offerta che non ti aspetti

L’Inter sta anticipando i rinnovi di Barella e Lautaro perché sono i più richiesti dalle big, mai la Beneamata si sarebbe mai aspettata una possibile super offerta per Marcus Thuram, una delle grandi e piacevoli sorprese di questa prima parte di stagione.

Arrivato a luglio, uno dei grandi colpi a parametro zero di Marotta, Marcus Thuram ha stupito tutti: si è integrato alla grande nel gruppo, ha trovato un feeling straordinario insieme a Lautaro Martinez, facendo dimenticare in fretta il “traditore” Lukaku.

Chi vuole Marcus Thuram

Attaccante versatile, può giocatore in tutte le posizioni offensivi è stato progressivamente spostato al ruolo di centravanti dai tecnici Adi Hütter e Daniel Farke ai tempi del Borussia M’gladbach, ma con Simone Inzaghi sta andando davvero oltre.

Destrorso e utilizzabile come esterno a “piede invertito”, il figlio maggiore del grande Lilian Thuram ha firmato un quinquennale con l’Inter, ma dopo pochi mesi in nerazzurro vale già 70 milioni di euro. Ecco, se dovesse arrivare un’offerta da Bayern e Paris Saint Germain, che già in estate lo avevano cercato (non a quelle cifre) sarebbe un bel problema trattenerlo.