60 milioni di euro: Guardiola chiude il mercato da re | Ecco il tuo centrocampista

Dopo gli acquisti di Kovacic, Gvardiol e Doku, il Manchester City chiude per un altro giocatore in mezzo al campo.

Non è stata un’estate facilissima per il Manchester City e per il suo allenatore Pep Guardiola. Dopo aver conquistato la Champions League contro l’Inter, lo scorso 10 giugno, e aver completato uno straordinario Trouble, il tecnico catalano ha dovuto ingoiare diversi bocconi indigesti.

Primo tra tutti quello della perdita di Ilkay Gundogan. Il tedesco era reduce da un’annata incredibile, forse la migliore della sua carriera, ma ha scelto di lasciare il City a parametro zero per sposare la causa del Barcellona.

Guardiola ha perso uno delle sue pedine più importanti, ma in cambio ha ricevuto dal club, Mateo Kovacic. Per sostituire Gundogan, però, evidentemente non bastava, tanto che il club Campione d’Europa ha cercato di ingaggiare anche Declan Rice dal West Ham.

La lotta fino all’ultimo milione con l’Arsenal per assicurarsi l’ex Capitano degli Hammers, però, alla fine se l’è aggiudicata la squadra londinese e Guardiola è rimasto ancora una volta non contento da un mercato che non si evolveva come avrebbe voluto. L’inizio della stagione ufficiale, inoltre, ha visto il grave infortunio di Kevin De Bruyne che salterà un buon pezzo di questa prima parte di stagione.

Centrocampo City, i dubbi e le certezze

Vista la perdita di due pedine così importanti del centrocampo che lo scorso anno ha dominato in Inghilterra ed in Europa ed il mancato acquisto di Rice, Guardiola ha chiesto al club un investimento importante ed un intervento urgente per colmare l’apparente vuoto in mezzo al campo.

Nel frattempo il club non era comunque rimasto a guardare ed aveva rinforzato difesa ed attacco, investendo una cifra considerevole, con l’arrivo di Gvardiol e Doku. Il tecnico catalano, però, sarà accontentato anche per la zona nevralgica del campo ed avrà presto in regalo il nuovo centrocampista.

City, ecco il nuovo centrocampista

Si avvicina, infatti, un nuovo rinforzo per il Manchester City in queste ultime ore di mercato estivo. Si tratta del brasiliano naturalizzato portoghese Matheus Nunes. Nei giorni scorsi il Wolverhampton, che ne detiene il cartellino, aveva rifiutato una prima offerta da circa 50 milioni di euro da parte dei Citizens.

Gli inglesi, però, sono pronti a tornare alla carica entro la deadline delle trattative con una proposta rialzata. Secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, infatti, una nuova offerta di 60 milioni di euro farà capitolare i Wolves e regalerà a Guardiola il 25enne portoghese.