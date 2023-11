60 milioni di euro? Allora si può fare: proposta folle per Bremer | Juve presa in contropiede

Il giocatore brasiliano pronto a lasciare Torino. La società non può rifiutare quest’offerta faraonica pur scatenando l’ira dei tifosi.

Nel cuore di questa stagione calcistica, la Juventus guidata da Massimiliano Allegri sta emergendo come un esempio di resilienza e capace di superare le sfide imposte dal destino. La squadra piemontese non solo incarna la gloria del suo passato, ma dimostra la sua determinazione attuale, rimanendo costantemente inseguitrice dell’Inter, attualmente in testa alla classifica.

Questa straordinaria striscia positiva è ancor più notevole considerando le sfide e le avversità che la Juventus ha dovuto affrontare sin dall’inizio di questa stagione. Uno dei primi colpi duri è stato il caso di Paul Pogba, la cui positività agli esami antidoping è stata confermata dalle controanalisi effettuate lo scorso ottobre.

Questo episodio ha gettato un’ombra su una squadra che già è all’prese con un’annata scorsa intensa. Ma come se ciò non bastasse, i bianconeri hanno dovuto e stanno ancora fronteggiando la squalifica del giovane talento del centrocampo, Nicolò Fagioli, coinvolto in una controversa vicenda di calcioscommesse.

Il calciatore dovrà attendere ben sette mesi prima di poter tornare a disposizione dell’allenatore, una perdita significativa per la squadra. Tuttavia, la forza della Juventus in questa stagione sta anche nella capacità dell’allenatore toscano di dare nuova linfa a quei giocatori inizialmente considerati riserve.

Le riserve si danno da fare

Ecco, ad esempio, il caso di Miretti e McKennie a centrocampo che inizialmente potrebbero non essere stati le prime scelte del tecnico ma che ora dimostrano il loro valore in ogni partita. In particolare è stato decisivo, Miretti, con un goal nell’ultimo match vinto contro la Fiorentina, contribuendo in modo significativo al successo della squadra.

Anche il reparto difensivo ha subito cambiamenti significativi. Gli infortuni di Danilo e Alex Sandro, che dovrebbero tornare la prossima settimana, hanno costretto la Juventus a fare affidamento su giocatori come Federico Gatti, Daniele Rugani e Gleison Bremer.

Bremer nel mirino del Manchester United

Quest’ultimo, è arrivato dal Torino lo scorso anno, ed è diventato un faro nella difesa bianconera grazie al suo talento e alla giovane età. Ora, con le assenze obbligate dei suoi connazionali, ha preso per mano la squadra e sta dirigendo con maestria la retroguardia.

Le prestazioni del calciatore brasiliano hanno catturato l’attenzione delle squadre estere, in particolare del Manchester United che potrebbe essere disposto a offrire addirittura 60 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Le voci su questo possibile trasferimento stanno circolando in rete e stanno alimentando l’interesse dei tifosi e degli esperti di calcio.