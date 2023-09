6 mesi a Genoa e poi lo scudetto: offerta già sul tavolo | Se ne va a gennaio

Un inizio campionato molto positivo ha messo in evidenza un talento del Genoa. Ma Gilardino rischia di perderlo a gennaio.

L’espulsione di Aaron Martin stava per essere metabolizzata, archiviata come un incidente di percorso ininfluente, almeno fino a meno di 10’ dal termine, quando il bunker del Genoa stava reggendo all’onda d’urto di un Lecce piacevole sorpresa di questo scorcio di stagione.

Poi la rete di Oudin a sette dalla fine, certifica il miglior inizio nella storia del Lecce in Serie A e lascia l’amaro in bocca a un Genoa che torna a casa con zero punti e tanti rimpianti per ciò che poteva essere. E non è stato.

Gila ha incassato così il secondo stop di fila: “L’espulsione ha cambiato la strategia della gara, ma la squadra ha lavorato bene con compattezza, poi nei minuti finali è arrivato l’episodio del gol che ci ha condannato. C’è il rammarico per non aver portato a casa nemmeno un punto dopo una partita così“.

Non tutto è da buttare però per questo Genoa che sta mettendo in evidenza alcuni giocatori davvero interessanti, oltre i soliti noti come Retegui e al netto di un Malinovskyi che deve essere ancora ben collocato da Gilardino.

Genoa, che bravo questo Frendrup

Anche a Lecce sono arrivate conferme su Morten Wetche Frendrup, centrocampista danese classe 2001, imprescindibile a quanto pare nello scacchiere di Gila. Al Via del Mare ha ricoperto ben quattro ruoli, strappando consensi.

Ha iniziato il match da esterno di centrocampo, dopo il rosso ad Aaron Martin andato a mettersi sulla corsia di sinistra, nella ripresa esterno alto, per chiudere come interno, il suo ruolo. Sempre presente in questo inizio di campionato, qualcuno ha già annotato il suo nome. Non solo il suo.

Già in 3 per Albert Gudmundsson

Alcune big italiane hanno notato Albert Gudmundsson (uno dei migliori a Lecce del Genoa), centrocampista offensivo (o attaccante) della nazionale islandese, classe 1997. Sottopunta o ala, può giocare su entrambe le fasce è dinamico, veloce e dotato di una buona tecnica.

Le sue doti principali sono la progressione, la visione di gioco e gli inserimenti. Buona precisione, velocità nei passaggi e nei tiri, ma se c’era una caratteristica vistosa sono i suoi dribbling. Tanti e sempre con grande qualità. Roma, Inter e Napoli hanno annotato il suo nome e mosso i primi passi per capire se ci sono le possibilità di intavolare una vera e propria trattativa, addirittura per gennaio.