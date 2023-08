55 milioni di euro: pazzesco Bernardo Silva | Apocalisse subito dopo il rinnovo

Il rinnovo di Bernardo Silva non è vincolante. L’asso portoghese del Manchester City diventa una clamorosa opportunità di mercato.

Ha giocato novanta minuti al Bramall Lane Bernardo Silva nell’ultimo turno di Premier, contribuendo a un successo tanto preventivato quanto difficile del Manchester City contro lo Sheffield Uniter. Un match più complesso del previsto per la squadra di Guardiola, in tribuna, al suo posto Juan Manuel Lillo.

Haaland sbaglia l’impossibile, compreso un calcio di rigore tirato sul palo, porta stregata quella di Wes Foderingham per il norvegese, che finalmente si sblocca al 63’, di testa, da due passi, su una pennellata di Grealish.

Ma il Manchester City si deconcentra, pensa di averla già vinta, è troppo sicuro di sé. E viene punito dallo Sheffield United su una sanguinosa leggerezza difensiva, trasformata in 1-1 da Bogle a cinque minuti dal termine.

Ci vuole un tiraccio di Rodri (al termine di una prestazione all’altezza della sua fama) a togliere le castagne dal fuoco: il Manchester City passa 2-1, rimanendo in testa alla Premier a punteggio pieno, dopo tre giornate di campionato. Ma tiene banco il mercato.

Bernardo Silva, i conti non tornano

Alla fine è rimasto Bernardo Silva, dopo un’estate in cui il suo nome ha girato un po’ per l’Europa, compresa quella Spagna dove è andato il suo ex compagno di squadra Gundogan, al Barcelona. Alla fine il fuoriclasse della nazionale portoghese è rimasto. Ma i conti non tornano, neanche con questo comunicato ufficiale di qualche giorno fa.

“Bernardo Silva ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City, prolunganfo con il club fino all’estate del 2026. Il centrocampista portoghese è arrivato al City nell’estate del 2017 e ha dato un enorme contributo ai nostri recenti successi. Con già 308 presenze, Bernardo ha vinto cinque Premier League, due FA Cup, quattro Coppe di Lega, due Community Shield e la Champions League”.

Quella clausola rescissoria non convince

Una nota ufficiale chiave, che non esplica però un dato per niente affatto convincente per i tifosi del Manchester City. Secondo l’autorevole sito spagnolo Relevo, infatti, nel nuovo accordo firmato da Bernardo Silva è presente una clausola da circa 55 milioni, esercitabile a partire dal prossimo anno.

Se è stato proprio lui a imporla ai campioni d’Europa o meno, non è dato saperlo (anche se il sospetto c’è), quel che conta è che il fuoriclasse di Lisboa, non ancora trentenne, si può trasformare in un vero e proprio affare. Il Barcelona potrebbe tornare alla carica, senza nemmeno trattare con il Manchester City, attenzione anche al PSG, che non ha certo problemi a sborsare 55 milioni di euro, una clausola che non blinda certo Bernardo Silva.