50 milioni per Bennacer: Pioli inizia a tremare | L’offerta è quella giusta

Il centrocampista algerino, ora fuori per infortunio fino a fine 2023, piace a diversi top club europei e potrebbe lasciare il Milan.

Nell’estate del 2019 è arrivato a Milanello dopo la retrocessione con la maglia dell’Empoli. Ismael Bennacer ha soltanto 21 anni, ma ha già dimostrato tutte le sue qualità come cervello di centrocampo e calciatore intelligente che riesce a legare i reparti di una squadra. Sempre in quell’estate, inoltre, arriva la conquista della Coppa d’Africa con la sua Algeria e il premio come MVP dell’intera competizione.

Nonostante queste ottime referenze i tifosi del Milan non sono contenti. Non lo reputano all’altezza della maglia rossonera e contestano la società per aver speso più di 15 milioni di euro per lui. Il periodo di profonda difficoltà e rifondazione che sta vivendo la squadra rossonera non aiuta.

Nel 2019 il Milan è a tutto gli effetti una nobile decaduta. Non si qualifica alla Champions League da più di sei anni, ha dovuto patteggiare con la Uefa l’esclusione dall’Europa League a causa dei problemi con il Fair Play Finanziario, è piena di debiti per le gestioni scellerate dell’ultima gestione Berlusconi e della stagione cinese e ha dovuto dire addio a Gennaro Gattuso che si è dimesso da allenatore rossonero.

Quella, però, è la prima estate in cui Maldini e Massara (in quei mesi anche con Zvone Boban) si occupano del mercato del Milan e, oltre a Bennacer, arrivano anche i vari Leao, Theo Hernandez, Krunic e Rebic. L’avvio traumatico di Giampaolo non facilita l’ambientamento di Ismael al Milan, ma dall’arrivo di Pioli in poi le cose cominciano a cambiare ed i rossoneri avviano quel processo che poi li riporterà in Champions e a vincere lo Scudetto nella stagione 2021/2022.

Bennacer, il grave infortunio e la Coppa d’Africa

Bennacer è spesso falcidiato dagli infortuni, ma quando gioca fa capire e vedere tutta la sua importanza nello scacchiere tattico di Pioli e con Kessie e Calhanoglu, prima, e Kessie e Tonali, poi, forma un reparto di primissimo livello. A maggio scorso, però, nel derby d’andata di semifinale di Champions League, l’algerino subisce un infortunio tremendo.

Lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro e sei mesi di stop. Il resoconto è drammatico. Bennacer è costretto a saltare tutto il ritiro, l’inizio della nuova stagione e potrebbe rientrare soltanto per l’inizio del 2024. Senza considerare, inoltre, che a gennaio ci sarà la Coppa d’Africa e Pioli potrebbe riaverlo soltanto a partire da febbraio prossimo.

Allarme Pioli, Bennacer via per 50 milioni

Il Milan intanto è ripartito con un nuovo corso e con un nuovo modulo. Il 433 che sta usando Pioli sarebbe perfetto per Bennacer che, al suo rientro, potrebbe ricoprire, con più qualità, la posizione in cui al momento viene impiegato Rade Krunic. Pioli ed il Milan contano su di lui e, infatti, al momento non hanno aggiunto un nuovo mediano davanti la difesa alla rosa.

Il mercato, però, potrebbe portare Bennacer lontano da Milanello. Difficile a gennaio, ma per l’estate prossima sembrano essere pronte offerte importanti per lui. Il Paris Saint Germain, che già in passato aveva fatto un sondaggio per Isma, ma anche Arsenal e Liverpool, potrebbero chiedere il calciatore a Furlani. Con un’offerta di 50 milioni di euro il centrocampista algerino partirebbe ed il Milan sarebbe costretto a rimpiazzarlo.