50 milioni di euro: il Milan mette mano al portafoglio | Colpo da Champions League

Il Diavolo mette mano al portafoglio per rinforzare le sue ambizioni, in ottica Champions League. La trattativa entra nel vivo.

Sapeva prima della sosta che sarebbe stato un Milan-Juve da big match ma senza alcuni big, senza gli squalificati Mike Maignan e Theo Hernandez, uno espulso a Genova e l’altro ammonito da diffidato.

Il Virus FIFA gli ha tolto Samuel Chukwueze, stesso infortunio dell’altro nigeriano, un po’ più famoso, Victor Osimhen. La sosta ha completato l’opera nefasta per il Milan: s’è fatto male Sportiello, Loftus-Cheek non ha recuperato.

“Massima fiducia per Mirante” Pioli ostenta ottimismo in vista di una sfida che potrebbe cambiare la vetta della Serie A. “È un portiere esperto, affidabile – dice – dentro in tutto per tutto in quello che stiamo facendo, è stimato dai compagni per qualità tecniche e morali. Non serve dire tanto altro”.

Al di là di Mirante, comunque, il Milan deve ritrovare la verve dei suoi attaccanti. È da più di un mese, infatti, che Leao e Giroud non segnano. Contro la Juventus toccherà ancora a loro, Stefano Pioli li ha provati nel tridente con Pulisic, con la speranza che possano sbloccarsi di nuovo.

Oltre Milan-Juve, c’è la spesa al mercato

Al di là di Milan-Juve, però, Moncada e Furiani sono al lavoro per migliorare il Milan, magari con nuovi acquisti azzeccati, proprio come accaduto questa estate, quando con la cessione di Tonali, il club rossonero ha saputo investire benissimo.

In quest’ottica si è intensificata la trattativa un gioiellino canadese di 23 anni che tanto sta facendo bene nello Championnat de France con la maglia del Lille. Un attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2025, ma potrebbe non rinnovare con i francesi.

Calciomercato Milan, prezzo alto. Ma si può fare

Jonathan David è un attaccante che fa proprio al caso di Stefano Pioli. Attaccante di grande tecnica e con un buon fiuto del gol, molto utile anche in fase di impostazione del gioco. Centravanti ma anche seconda punta. Piace al Milan proprio per la sua duttilità.

Il problema attualmente è il prezzo. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, infatti, il club transalpino tratterà il Jonathan David per una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ma la trattativa sarebbe ancora viva, per due ordini di motivi: al Milan serve una punta vista anche la carta d’identità di Giroud (37 anni compiuti a settembre) a Jonathan David la destinazione piace parecchio.