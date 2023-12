“5 partite a porte chiuse”: la sentenza è durissima | Giocheranno senza pubblico

Mano pesante della Giustizia sportiva: sentenza durissima per cercare di porre freno a una situazione insostenibile.

Ne stanno accadendo un po’ di ogni. Vicissitudini più o meno vergognose, che gettano ombre sul sistema calcio. In Italia due problemi in uno: le regole di VAR sempre più discrezionale, lontano da quello europeo e molto molto comprensibile dal pubblico (la parte più importante, quella che paga e che vede senza capire ciò che sta accadendo) e il caso Mourinho.

Si è chiuso un altro capitolo di quella che può essere identificata come una saga, che vede protagonisti Mourinho e gli arbitri. Stavolta vince lo Special One, almeno in relazione alle parole contro l’arbitro Marcenaro e Mimmo Berardi, pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Roma.

Nessuna squalifica per l’allenatore giallorosso, soltanto una multa, scesa peraltro da 40 a 20 mila, una somma destinata in beneficienza all’AIL, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Caso chiuso.

Una soluzione che non può che far contenta la Roma, che ha dimostrato come il concetto di “stabilità emozionale” espresso dal tecnico potesse essere frainteso: “Non volevo offendere nessuno”. Questi i problemi in Italia, all’estero c’è dell’altro.

Turchia, le ripercussioni di quell’orrendo fatto

In Turchia abbiamo oltrepassato, e di tanto, il problemi con arbitri e VAR. Ancora si parla dell’orrenda aggressione nei confronti di Halil Umut Meler, picchiato selvaggiamente da Faruk Koca, presidente MKE Ankaragücü durante il match di campionato contro il Rizespor, terminato 1-1.

L’arbitro, peraltro internazionale, è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per lesioni agli occhi e un trauma cranico, come ha riferito l’agenzia di stampa statale Anadolu. L’incidente ha suscitato indignazione anche a livello internazionale ed è stato condannato e ha avuto delle inevitabili conseguenze sul campionato turco.

Una sentenza esemplare

Il Consiglio disciplinare della Federcalcio turca, che ha sospeso il campionato turco fino al 19 dicembre, ha squalificato a vita Faruk Koca, L’Ankaragucu dovrà pagare una multa pari a circa 60mila euro e giocherà ben cinque partite casalinghe a porte chiuse.

Una sentenza dura, si spera esemplare dopo l’indegna aggressione del numero uno del club della capitale. Koca era sceso dalla tribuna, invadendo il campo e colpendo il direttore di gara con un pugno al volo il direttore di gara. Non solo: subito dopo altri due uomini avevano iniziato a colpire l’arbitro, caduto nel frattempo a terra, con calci al volto e al corpo.