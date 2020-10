5° Giornata Serie A Diretta Tv Streaming Sky Dazn: Milan Roma

Questo week end si gioca la 5° Giornata del Campionato di Serie A 2020-21 che inizierà con l’anticipo di venerdì sera Sassuolo-Torino e si concludera col big match nel posticipo di lunedì sera di San Siro Milan-Roma

La 5° Giornata di Serie A si apre subito venerdì 23 ottobre alle 20:45 con il primo anticipo al Mapei Staidum che vede di fronte Sassuolo e Torino e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Now Tv e Sky Go.

Il Sassuolo di De Zerbi è la rivelazione di questo campionato ed è al 2° posto solitario in classifica con 10 punti in 4 partite frutto di 3 vittorie ed 1 pareggio.

Dopo il pareggio all’esordio contro il Cagliari per 1 a 1 il Sassuolo ha battuto in successione Spezia, Crotone e Bologna segnando 4 gol a partita.

Il Torino di Giampaolo invece è ultimo in classifica con zero punti e 3 sconfitte su 3 contro Fiorentina, Atalanta e Cagliari.

Sabato 24 ottobre sono in programma 3 anticipi.

Alle 15:00 a Bergamo l’Atalanta ospita la Sampdoria che sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

L’Atalanta di Gasperini dopo aver travolto Torino, Lazio e Cagliari è stata sconfitta dal Napoli 4 a 1 sabato scorso.

I bergamaschi però hanno ripreso subito la giusta rotta in Champions League mercoledì in Danimarca dove hanno vinto nettamente contro il Midtjylland 4 a 0.

La Sampdoria dopo le due sconfitte alle prime due giornata contro Juventus e Benevento ha ripreso la corsa vincendo contro la Fiorentina e la Lazio.

Alle 18:00 l’Inter di Conte scende in campo a Marassi contro il Genoa.

L’Inter non può permettersi altri passi falsi. I nerazzurri sono stati sconfitti dal Milan sabato scorso in campionato per 2 a 1 e all’esordio in Champions League sono stati fermati sul 2 a 2 a San Siro dai tedeschi del Borussia Moenchengladbach.

L’Inter ha 7 punti in classifica insieme a Roma e Verona e deve vincere a Genoa se non vuole perdere ulteriore terreno per la lotta scudetto.

Il Genoa ha conquistato 4 punti in 3 partite e dopo aver battuto il Crotone 4 a 1, ha perso 6 a 0 a Napoli e domenica scorsa ha pareggiato a Verona 0 a 0.

Alle 20:45 di sabato la Lazio di Inzaghi ospita all’Olimpico il Bologna ed il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Guarda Lazio Bologna in Diretta Tv e Streaming su DAZN.

I biancocelesti sembrano aver perso lo smalto della scorsa stagione e sono in crisi di gioco e risultati. La Lazio ha 4 punti in classifica.

All’Olimpico i biancocelesti non hanno ancora vinto e hanno raccolto due pareggi contro Benevento e Inter e una sconfitta contro l’Atalanta.

L’unica vittoria della Lazio è stata in trasferta contro il Cagliari per 2 a 0.

Il Bologna ha raccolto solo 3 punti grazie alla vittoria contro il Parma in casa ed è stato sconfitto da Milan, Benevento e Sassuolo.

Domenica 25 ottobre il lunch match delle 12:30 vede di fronte Cagliari e Crotone e sarà trasmesso in Diretta Tv su DAZN.

L’altro match in diretta Streaming su DAZN è il derby campano Benevento – Napoli delle 15:00 di domenica.

Il Napoli di Gattuso è 4° in classifica con 8 punti in 3 partite. I partenopei hanno vinto tutte e 3 le partite giocate ma hanno perso a tavolino contro la Juventus 3 a 0 e hanno un punto di penalizzazione.

Il neo promosso Benevento in 4 partite giocate ha ottenuto 2 vittorie e 2 sconfitte.

Guarda Benevento Napoli in Diretta Tv e Streaming su DAZN.

Sempre alle 15:00 di domenica si gioca Parma-Spezia e sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Alle 18:00 la Fiorentina ospita l’Udinese all’Artemio Franchi.

Juventus-Verona, 5° giornata di Serie A.

Il posticipo delle 20:45 di domenica è Juventus – Hellas Verona allo Stadium di Torino che sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

La Juventus di Pirlo ha 8 punti in classifica frutto di 2 vittorie e due pareggi. I bianconeri sabato scorso sono stati fermati sul pareggio per 1 a 1 sul campo del neo promosso Crotone. L’altro pareggio della Juventus è stato all’Olimpico contro la Roma 2 a 2. In casa a Torino la Juve ha battuto la Sampdoria all’esordio 3 a 0 e a tavolino il Napoli con lo stesso punteggio.

Il Verona di Juric ha 7 punti in classifica e ha battuto la Roma a tavolino 3 a 0 all’esordio e l’Udinese 1 a 0 alla seconda giornata. Gli scaligeri poi hanno perso a Parma 1 a 0 e pareggiato in casa contro il Genoa domenica scorsa.

Lunedì 26 settembre alle 20:45 si gioca il big match della 5° Giornata di Serie A a San Siro con il Milan capolista che affronta la Roma.

Il Milan è sola al comando con 12 punti frutto di 4 vittorie in 4 partite. I rossoneri sabato scorso hanno sconfitto l’Inter nel derby 2 a 1 grazie alla doppietta di Ibrahimovic.

Nelle restanti 3 partite i rossoneri hanno battuto il Bologna all’esordio e le neo promosse Spezia e Crotone.

La Roma di Fonseca ha 7 punti in 4 partite. I giallorossi vengono dalle vittorie contro Udinese e Benevento di domenica scorsa per 5 a 2. Alla prima giornata sono stati sconfitti a tavolino dal Verona 3 a 0 e alla seconda hanno pareggiato contro la Juventus in casa 2 a 2.

Programma 5° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Venerdì 23 ottobre

Sassuolo-Torino ore 20.45 SKY



Sabato 24 ottobre

Atalanta-Sampdoria ore 15.00 SKY

Genoa-Inter ore 18.00 SKY

Lazio-Bologna ore 20.45 DAZN



Domenica 25 settembre

Cagliari-Crotone ore 12.30 DAZN

Benevento-Napoli ore 15.00 DAZN

Parma-Spezia ore 15.00 SKY

Fiorentina-Udinese ore 18.00 SKY

Juventus-Verona ore 20.45 SKY



Lunedì 26 settembre

Milan-Roma ore 20.45 SKY

