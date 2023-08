45 milioni di euro per Koopmeiners: tutto in 24 ore | L’Atalanta ha inviato la PEC

Il centrocampista olandese è un punto fermo per il gioco di Gian Piero Gasperini, ma le sorprese non sono mancate.

Le prime battute di questa nuova stagione hanno già fatto intravedere quale siano i principi chiave di questa nuova stagione dell’Atalanta, con l’ennesima versione targata Gian Piero Gasperini. Possesso palla, esterni alti che spingono, braccetti di difesa propositivi e tanta aggressività.

Ma ancora. Due punte, una più centrale e l’altra che agisce dietro o esternamente, un trequartista di inserimento e la geometria che passa dai due centrocampisti. Principi che si conoscono da tanti anni, ma che trovano sempre nuova linfa.

In questo sistema di gioco dispendioso, però, c’è un calciatore che assume particolare importanza e rilevanza. Parliamo del centrocampista centrale che dà geometrie e detta i tempi della squadra. Per Gian Piero Gasperini questo punto nevralgico della sua Atalanta ha un solo nome e cognome: Teun Koopmeiners.

L’olandese, arrivato due stagioni fa per meno di dieci milioni di euro dall’Az Alkmaar, ha pian piano recepito tutti i dettami tattici del suo allenatore ed è arrivato a carpirne i segreti, ma soprattutto ad esserne il più fedele rappresentante in campo.

Koop, fondamentale e incedibile

Dopo una prima stagione di apprendimento, in quella passata è stato uno dei più utilizzati, ha giocato da centrocampista e da trequartista ed è andato in doppia cifra anche come reti realizzate. Un centrocampista completo che è diventato la mente, l’equilibratore e l’ago della bilancia dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Anche per questa ragione, quindi, il club bergamasco lo ha dichiarato incedibile, in queste settimane ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate e ha voluto costruirgli la squadra attorno, partendo da lui e poi scegliendo tutti gli altri. L’offerta più importante rifiutata è stata quella del Napoli.

Koopmeiners, le parole del suo agente

A portare questa notizia alla ribalta è stato direttamente l’agente del centrocampista olandese, Bart Baving, che ai microfoni di SpazioNapoli.it, ha confermato l’interesse del club azzurro per il centrocampista: “La settimana scorsa sono stato a Bergamo. Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale di 45 milioni, ma l’Atalanta ha detto che Teun non è in vendita quest’estate”.

Secondo Baving, quindi, il messaggio dell’Atalanta su Koopmeiners è stato molto chiaro. L’oalndese non è in vendita quest’estate e, quindi, non c’è stato nemmeno bisogno di negoziare un contratto tra il suo entourage ed il Napoli.