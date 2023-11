45 milioni di euro: Gasperini non può credere ai suoi occhi | Lettera controfirmata dal Barcellona

Lo scorso anno il Manchester United, ora è il turno del Barcelona bussare a casa della Dea con una super offerta.

Da qualche anno l’Atalanta ha smesso di indossare gli abiti della provinciale, di chi deve pensare prima a salvarsi, poi tutto quello che arriva è tanto di guadagnati. Le gesta di Gasp prima hanno incuriosito la Serie A, poi l’Europa intera.

Difficile se non impossibile ripetere il ciclo clamoroso che ha visto l’Atalanta sfiorare le semi di Champions League, a un passo dall’eliminare il Paris Saint Germain di Neymar, ma ormai centrare un posto europeo per i nerazzurri è tradizione, non fa quasi più notizia.

Anche quest’anno, in Europa League, tutto sta filando liscio, una qualificazione da big per la Dea. Il segreto sta in Gasp, certo. Ma anche nelle scelte societarie di far crescere nel proprio settore giovanili dei giocatori da vendere poi a peso d’oro, oppure farli restare, integrandoli con big funzionali al gioco del suo mentore.

La forza della Dea è stata la sua grandissima capacità di rinnovarsi, mantenendo il suo status non più di provinciale ma di club che ha nell’Europa l’obiettivo minimo stagionale. Se ne sono accorti anche in Europa.

Hojlund l’esempio del mondo Dea

Lo scorso anno l’Atalanta beffò tutto, arrivando a prendere Rasmus Hojlund dallo Sturm Graz per diciassette milioni di euro. Il talentuoso attaccante danese non ha impiegato molto a mettersi in evidenza, esaltato dal gioco di Gasperini.

Ha brillato talmente tanto, che la sua luce è arrivata fino a Manchester, sponda United. I Red Devils saranno venuti pure a Bergamo, strappando Hojlund all’Atalanta, ma un giocatore mancino preso a 17 e rivenduto a 80 (bonus compresi) andava ceduto per forza. È qui il vero segreto di un’Atalanta che a differenza di quasi tutte le altre big, non ha bisogno di un mercato sostenibile.

Da Hojlund a Ederson

La scorsa estate Hojlund, la prossima potrebbe toccare a Ederson, brasiliano di Campo Grande classe 1999, che dopo un periodo di apprendistato è letteralmente esploso in questa parte di stagione.

L’Atalanta lo ha preso nel 2022, spendendo 21 milioni di euro. Con Gasp il posto assicurato non ce l’ha nessuno, ma pian piano il centrocampista brasiliano è riuscito a ritagliarsi il suo spazio: se n’è accorto il Barcelona. Che, secondo la stampa spagnola, avrebbe pronta un’offerta da 45 milioni di euro per Ederson, più del doppio di quanto speso dalla Dea per acquistarlo. Sì, da quelle parti si fa così.