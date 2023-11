45 milioni di euro: ciao ciao Inter, direzione Real Madrid | Ausilio e Marotta accettano le condizioni

Tanto mercato in casa Inter nella settimana che porta allo scontro al vertice: in entrata sì, ma è concreto il rischio di un’uscita pesante.

Derby d’Italia in campo, quello nel presente: Inzaghi e Allegri con lo spettro Virus UEFA e FIFA (vedi l’infortunio di McKennie, leggasi quello di Bastoni) iniziano la settimana che porta a uno scontro al vertice che di sicuro cambierà volto all’alta classifica.

Ma Ausilio e Marotta da una parte, Giuntoli e Manna dall’altra, potrebbe essere impegnati in un altro derby d’Italia, quello per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che in estate ha rifiutato Lazio e Arabia Saudita, ma non ha ancora rinnovato ed è oggetto del desiderio proprio di Inter e Juventus.

In casa Inter si pensa anche a trovare una sistemazione per Sensi, possibile partente a gennaio, con la formula del prestito. Nei giorni scorsi va registrato il sondaggio di ben tre club di Serie A per l’ex Sassuolo e Monza. Proprio i briantei vorrebbero riprenderlo. Attenzione anche a Genoa e Cagliari, interessatissime.

La cessione di Sensi potrebbe liberare un posto a centrocampo. Un reparto in cui Mkhitaryan è imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi. Per questo si sa lavorando al suo rinnovo, soprattutto perché in scadenza. Attenzione, potrebbe non essere un’estensione per un anno, ma per due, fino al 2028.

Calciomercato Inter, save the date: 20 maggio, una data spartiacque

Qualsiasi movimento di mercato, però, deve essere sostenibile, anche per Zhang non può spendere visto il debito da risanare nei confronti di Oaktree, a cui il presidente dell’Inter deve 275 milioni al 12% di interessi.

Due le strade per Zhang e una deadline il 20 maggio, giorno della scadenza di un prestito che va o saldato oppure rifinanziarlo. A meno che non si voglia ascoltare l’offerta che sta facendo Thomas Zilliacus.

Nel nome del calciomercato sostenibile

In quest’ottica l’Inter potrebbe ascoltare ciò che vuole il Real Madrid, anche se sarebbe un’uscita pensante, perché questo Dumfries non è quello apatico, distratto e discontinuo della passata stagione. Tutt’altro.

A forza di grandi prestazioni, l’esterno olandese è migliorato con Simone Inzaghi a tal punto di essere diventato una pedina importante. Ma quarantacinque milioni non sono pochi, soprattutto in questo contesto economico interista. Sì, 45 milioni: sarebbe questa l’offerta di Florentino Perez rivelata dallo spagnolo Defensa Central per Dumfries, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025.