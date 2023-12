45 giorni di stop, Mourinho sconsolato, non si fermano gli infortuni in casa Roma

Continua la maledizione infortuni per la squadra giallorossa. l’ennesima tegola stagionale per José Mourinho.

Al peggio non c’è mai fine. Con l’infortunio di Smalling si pensava di aver visto tutto, almeno a livello di qualità di kappaò, perché per quantità la squadra giallorossa ha pochi uguali in questa stagione, peggio ancora considerando tutta l’esperienza di Mourinho nella Capitale.

Ma l’infortunio di Smalling ha dell’incredibile. Si sa da quanto manca, da Roma-Milan dello scorso 1 settembre (2-1 per i rossoneri, corsari all’Olimpico), si sa che ufficialmente ha un condropatia al tendine rotuleo, con relativa usura della cartilagine che gli procurano costante dolore.

Si sa poco altro: lui non si vuole operare, nemmeno l’ultimo consulto in Inghilterra ha saputo dare dei tempi di recupero più o meno certi. C’è chi dice che starà fuori ancora un mesetto per questa tendinite, chi è convinto che non tornerà prima di febbraio. Mistero.

A proposito di misteri, le condizioni di Renato Sanches sono a tal punto un rebus che lo stesso centrocampista portoghese è arrivato a pensare, seriamente, di essere vittima di una maledizione. “Non lo so quando rientro – ha detto all’amico Ikoné nel sottopassaggio dell’Olimpico durante Roma-Fiorentina – probabilmente qualcuno ha messo una maledizione su di me”.

Dybala, ancora tu!

Roma-Fiorentina per Paulo Dybala è durata meno di 24 ore, il tempo di fare l’assist per il provvisorio, che fa rima con illusorio, 1-0 di Lukaku. Poi, il nuovo stop. L’unica buona notizia è che si è fermato in tempo, almeno conosce il corpo e sa quando fermarsi. Per il resto immaginare quando possa tornare, è presto. Appena uscito dal campo si era sparsa la voce di un problema al ginocchio, fortunatamente non è così: solito problema al flessore. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto la Joya della Roma hanno dato esito negativo.

Mourinho spera di riaverlo il 23 dicembre, per il crocevia quarto posto, all’Olimpico, contro il Napoli. Ma fissare date con Paulo Dybala non è mai un’ottima idea. Basti pensare al pre-campionato, si era fermato solo a scopo precauzionale, è stato per settimana.

Paulo, faccio i conti con te

È già il terzo infortunio, considerando soltanto questo campionato, per l’iridato l’iridato argentino. La prima volta è stato fuori 19 giorni, dal 26 agosto al 14 settembre. Per il secondo infortunio, al legamento del collaterale ce ne sono voluti un po’ di più.

Ventisei per l’esattezza, dall’8 ottobre allo scorso 3 novembre. La somma fa il totale, diciannove e sedici dà 45 giorni di stop. Attenzione, a questi vanno aggiunti quelli che perderà adesso e, se tutto va bene, bisogna considerare che stiamo soltanto a dicembre.