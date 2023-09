40 milioni per Morata: l’offerta mostruosa respinta al mittente | Vuole una sola squadra

L’attaccante dell’Atletico Madrid ha rifiutato un’offerta molto più ricca perché ha chiaro il suo obiettivo.

Tempo di nazionali, tempo di qualificazioni per i prossimi Europei che si disputeranno in Germania. Tra i risultati più importanti del weekend appena trascorso c’è la travolgente vittoria per 7-1. della Spagna in casa della Georgia di Kvaratskhelia. Tre punti importanti per le Furie Rosse in un girone dominato al momento dalla Scozia e dove sussiste il rischio, reale, di doversi giocare il secondo posto con la Norvegia di Erling Haaland.

Mattatore assoluto della serata, Alvaro Morata, autore della sua prima tripletta con la maglia della nazionale e la quarta della sua carriera – due con il Real Madrid ed una con il Chelsea, le precedenti. Tre gol che hanno un sapore ancora migliore, perché sono i primi da quando è stato nominato capitano dal ct De La Fuente, nel marzo scorso.

Il classe 1992 gioca per l’Atletico Madrid e continuerà a farlo, almeno fino al termine della stagione quando terminerà il suo contratto. Le possibilità che rinnovi, ad oggi, sono scarse, dal momento che nella sessione di mercato appena conclusa è stato ad un passo dal lasciare i colchoneros.

Inter e Roma hanno sondato il terreno per un suo possibile ritorno in Serie A, senza considerare a Torino hanno seriamente pensato ad terzo mandato, ma non se n’è fatto nulla perché Kean non è stato ceduto.

Il ‘no’

Le offerte per Morata non sono arrivate soltanto dall’Italia. Nei giorni scorsi il quotidiano spagnolo AS ha rivelato che l’attaccante è stato uno dei tanti obiettivi dell’Arabia Saudita per quest’estate, tentandolo con un contratto pluriennale da 40 milioni all’anno.

L’ex Real ha, però, rifiutato le avances perché il suo unico obiettivo per questa stagione è presentarsi al meglio in vista degli Europei, che visti i 31 anni potrebbero anche essere gli ultimi della sua carriera. Una scelta da capitano.

Partenza a razzo

Morata ha sempre negato problemi con Simeone e non ci sono elementi per supporre il contrario, però i fatti dimostrano quantomeno che non faccia impazzire il tecnico argentino. Il rendimento a Madrid non è mai stato sfavillante e, ad essere sinceri, appare difficile immaginare un club che decida di privarsi di un titolare per spedirlo in prestito biennale (alla Juventus, ndr) o cercare di venderlo ogni estate.

In quest’inizio di campionato, però, lo spagnolo è partito a razzo, mettendo a segno tre gol in appena 139 minuti disputati.