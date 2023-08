40 milioni di euro: per colpa di Pavard l’Inter deve fare una follia | Marotta su tutte le furie

Un intoppo di mercato che l’Inter non si aspettava: l’affare Pavard rischia di saltare. Il piano B ha un costo più oneroso.

Pochi giorni per risolvere una grana che l’Inter non aveva messo in preventivo: doveva essere l’acquisto più oneroso della Serie A, forse lo sarà, ma bisogna sciogliere gli ultimi dubbi. Non certo da parte del club nerazzurro.

Pavard ci sta mettendo del suo per volare a Milano. Nella settimana che ha portato alla vittoriosa sfida casalinga del Bayern (3-1) contro l’Augsburg, il difensore francese non solo non si è allenato, non si è fatto nemmeno convocare da un Tuchel che, attualmente, rappresenta il problema più grande da risolvere.

“Chi vi ha detto che non è soddisfatto con noi? Benji ci ha chiesto di essere ceduto – ammette l’allenatore dei campioni di Germania – ma noi lo stimiamo molto. Un conto è volersene andare, ma il momento deve essere adeguato”.

Tuchel, in soldoni, vuole prima il sostituto, ma sembra più un’azione di disturbo. “Ci deve essere un’offerta appropriata – ribadisce l’allenatore del Bayern Monaco – e ci deve essere un sostituto che sia all’altezza sportivamente e umanamente”.

La pazienza non c’è più. E il tempo è quasi scaduto

Dall’altra parte, c’è un Benjamin Pavard che è oltre un anno che chiede ai bavaresi di essere ceduto. Già nello scorso calciomercato invernale, il nazionale francese aveva spinto per andare via, ma alla fine si decise di dare la priorità all’aspetto sportivo che a quello economico.

D’altronde il Bayern stava facendo a sportellate con il Dortmund in Bundesliga, era ancora in corsa in Champions League prima di essere umiliato dal Manchester City futuro campione d’Europa, sognava un “triplete” in una stagione che poteva essere da zero titolo, per questo si era deciso di stoppare quella cessione, già a gennaio. Ma ora Pavard non ne può più.

Il piano B

L’Inter può aspettare, ma non molto. Il 31 agosto si avvicina, così la Beneamata spingerà per forza per prendere Pavard, per il quale ha deciso di spendere oltre trenta milioni di euro (più bonus), ma starebbe pensando a un piano B.

L’alternativa al difensore transalpino ha un nome e cognome: Perr Schuurs. Più centrale puro rispetto a Pavard, in gol peraltro con il Torino nel momentaneo 1-1 di Milano prima che il Diavolo s’imponesse 4-1 con un super Pulisic. Secondo la Stampa, però, Cairo avrebbe risposto a Marotta che il valore dell’olandese è di quaranta milioni, addirittura di più di Pavard. Meglio il francese, ma bisogna fare in fretta.