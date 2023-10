40 milioni di euro: Juventus minacciata dall’offerta dalla Premier League | Estate torrida

Max Allegri rischia di perdere un big, corteggiato addirittura da due squadre di Premier, pronte a spendere 40 milioni di euro.

La settimana dove i competitor della Juventus sono impegnati nelle coppe europee, è servita alla Signora per chiudere una trattativa in piedi da tempo, per cui si aspettava soltanto l’ufficialità. Eccola.

“Siamo felici di annunciare che Federico Gatti abbia rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus, fino al 30 giugno 2028”. Con questo attacco, il club bianconero ufficializza l’estensione dell’accordo con il difensore di Rivoli, classe 1998.

“Sono contento di aver rinnovato – le prime parole di Gattone – sono felice e mi ha fatto emozionare molto vedere soprattutto l’emozione dei miei genitori e della mia famiglia. Continuo la mia storia con quella che è ormai la mia seconda famiglia”.

Un rinnovo al termine di un periodo in cui l’ex Frosinone è passato dalle stalle alle stelle in un amen: dall’autogol goffo con il Sassuolo alla rete nel derby contro il Torino, in fondo, il passo è breve. Ma dall’Inghilterra arrivano notizie non proprio buone per un big bianconero, finito nelle grazie di ben due club di Premier.

Juventus nella morsa di Manchester City e West Ham

West Ham sulle tracce di Manuel Locatelli. Questi i rumors sparati da teamtalk, secondo cui i Martelli di Londra avrebbero superato la concorrenza del Manchester City, da tempo sulle tracce dell’ex centrocampista di Milan e Sassuolo.

I londinesi ora sarebbero i “principali pretendenti” a un giocatore seguitissimo nel campionato di Sua Maestà. Nell’estate del 2021 era stato l’Arsenal ad accostarsi a Manuel Locatelli, che alla fine rifiutò la corte dei Gunners.

Tutti pazzi per Manuel Locatelli

Sempre teamtalk rivela che il West Ham è il quarto club inglese al centrocampista, classe 1998, di Lecco. Sì perché la scorsa estate ci aveva provato proprio De Zerbi, che lo conosce benissimo, a portarlo al Brighton.

La Juventus sarebbe pronta a trattare per la cessione di Locatelli a giugno. Il principale intoppo alla trattativa, sempre secondo teamtalk, sarebbe proprio il giocatore, che ha già detto no alla Premier. Chissà che non cambi idea se il Brighton dovesse centrare una clamorosa (ma fino a un certo punto) qualificazione alla Champions League che verrà. Nel frattempo se lo gode la Juventus. Tutti i problemi dello scorso anno sono spariti: ormai Locatelli è un punto fermo di Max Allegri e dopo il gol al Milan è diventato un idolo anche per i suoi tifosi più critici.