40 milioni di euro: il prezzo è giusto | Offerta dalla Serie A per Zirkzee

Asta clamorosa per il gioiellino del Bologna: 40 milioni di euro, ok il prezzo è giusto per Zirkzee. Ecco chi lo prende.

Il calo di un Bologna che non vince da tre partite (due sconfitte e un pareggio) era quasi naturale. La squadra di Thiago Motta stava overperformando, addirittura quarta in classifica. Ma il club non ha smesso di sognare.

Così, mentre l’allenatore italo-brasiliano cerca di riportare il suo gruppo squadra sulla retta via, Di Vaio e compagnia provano a portare nuova linfa alla squadra rossoblu, grazie a una sessione invernale molto frizzante.

Mihajlo Ilic è ufficialmente un giocatore del Bologna. Il difensore serbo è stato acquistato per 4,5 milioni di euro e ha sottoscritto un contratto (depositato in Lega) fino al 2028 con il club di Saputo. Gli manca solo il transfer internazionale, previsto per la prossima settimana. Ma non finisce qui.

Secondo il Resto del Carlino, infatti, Bologna ancora sulle tracce di Kelvin Amian, che resta un obiettivo importante per la squadra di Thiago Motta, il quale vorrebbe tornare ad allenarlo dopo l’anno vissuto insieme allo Spezia. L’accordo tra i due club non è semplice: i liguri vogliono 3,5 milioni di euro più il cartellino di Soleri. Di buono c’è la volontà del giocatore, che vede solo rossoblu.

L’asta perfetta

Il Bologna continua a dichiarare Joshua Zirkzee incedibile, per lo meno nel mercato di gennaio, consapevole che il prezzo del talentuoso attaccante olandese sta lievitando anche grazie a i numerosi competitor, ammaliati dalle sue gesta quest’anno. Insomma, l’asta perfetta.

Non sarà un centravanti da 20 e passa gol a stagione (almeno per ora), ma l’olandese è un centravanti molto veloce nonostante la stazza fisica: abile nel colpo di testa e nel difendere la palla, uno degli attaccanti più tecnici di tutta la Serie A, che fa salire la squadra e, particolare da non sottovalutare, ma segnare i suoi compagni di squadra.

Una trattativa del Diavolo

C’è un altro club interessato a Joshua Zirkzee, è il Milan. Almeno stando a quello che scrive Tuttosport, secondo cui gli uomini mercato rossonero avrebbe una strategia molto chiara per arrivare a quei quaranta milioni richiesti da Saputo, la cifra rappresentata dalla sua clausola rescissoria.

A quaranta milioni il Milan vuole arrivarci nel nome del mercato sostenibile, quindi con una cifra da incassare coi soldi dai prestiti. Venti-venticinque potrebbero arrivare da Charles De Ketelaere i rossoneri possono incassare almeno 23 milioni di euro più altri 3 eventuali di bonus, a questi vanno aggiunti i 3 già incassati per Messias, i cinque per la cessione di Krunic e poi il jolly, ossia Saelemaekers una carta che può diventare jolly in mano al Milan.