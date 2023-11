40 milioni di euro: il Bayern Monaco paga la clausola e se lo porta via | Addio Serie A

Bayern Monaco deciso ad accontentare Tuchel. Serve un altro goleador oltre Harry Kane, assalto alla Serie A.

Ha sempre vinto in Bundesliga nelle ultime cinque partite, anche se contro il neopromosso Heidenheim non è stato affatto semplice nell’ultimo turno del campionato tedesco, basti pensare che a 20’ dalla fine il Bayern era inchiodato sul 2-2 all’Allianz Arena.

La doppietta del solito Kane aveva un po’ illuso Tuchel e una squadra, quella bavarese, che fatica a gestire le situazioni di vantaggio, così nel giro di tre minuti Kleindienst e Beste hanno firmato un clamoroso uno-due, ricalibrando il risultato.

Ci hanno pensato Guerreiro e Choupo Moting a far tirare un bel sospiro di sollievo per un Bayern che quest’anno deve stare molto attento visto lo spettacolare Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti al Real Madrid, andando via dalla Germania con il primo titolo per le Aspirine di Leverkusen.

Per questo servono rinforzi, per questo il Bayern si sta guardando attorno per trovare attaccanti all’altezza della situazione, in grado di rappresentare presente e futuro del club bavarese.

Bayern di nuovo in Italia, caccia grossa

Questa estate la dirigenza tedesca ha provato ad attingere dalla Serie A: l’interesse per Dusan Vlahovic era di quelli importanti, ma la priorità per Harry Kane e una trattativa andata a buon fine nonostante il muro opposto dal Tottenham del vulcanico Levy ha fatto sì che il Bayern pensasse solo al fuoriclasse inglese, anche perché la Juve alla fine ha preferito tenerselo.

Magari questa estate i tedeschi torneranno alla carica per l’attaccante serbo, chissà. Nel frattempo i teutonici, ma non solo, sono rimasti stregati da una delle piacevoli rivelazioni di questa serie A.

Il Bayern prepara l’offertona, a Bologna si trema

Thiago Motta l’ha impalmato a giocatore simbolo del Bologna. E Joshua Zirkzee l’ha preso in parola, oneri e onori inseriti in un contesto tutto nuovo per l’attaccante olandese, che al Bayern tra l’altro c’è già stato, senza mai esplodere definitivamente.

Colpa proprio della discontinuità e di qualche atteggiamento tendente risultati saccente. A quanto pare il classe 2001 l’ha ampiamente messo da parte, facendo notare non sono qualità che nessuno gli ha mai disconosciute, ma che si ripetono giornata dopo giornata. Se n’è accorto proprio il Bayern Monaco, pronto secondo La Gazzetta dello Sport a tirar fuori 40 milioni di euro per prenderlo.