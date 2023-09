40 milioni di euro: ciao ciao Genoa, vola in Premier League | Gilardino è in guai serissimi

Un club importante inglese è pronto a presentare un’offerta per il gioiello rossoblu: trattativa che potrebbe entrare nel vivo già a gennaio.

Una buona sceneggiatura, con un finale da correggere. Il Genoa questa sera scenderà in campo contro la Roma consapevole del fatto che sarà una partita complicata, ma sapendo anche che fino ad ora le prestazioni sono positive, ad esclusione di quei cali di tensione negli ultimi minuti che sono costati quattro punti.

«La squadra è viva», ha dichiarato Alberto Gilardino nella conferenza stampa di ieri, aggiungendo che «vuole lottare e giocare nella partita». Nessuno può negare che i rossoblu non stiano mettendo in campo il massimo impegno e senza quelle disattenzioni finali la classifica sarebbe diversa.

Il dato più preoccupante, in quest’inizio di stagione, è la scarsa capacità di rendersi pericolosi. Entrando nella sesta giornata, il Genoa ha prodotto soltanto 2,4 gol previsti – il dato più basso dell’intera Serie A – e la metà di questi sono arrivati nella partita contro il Napoli. Questo vuol dire che nelle altre quattro sfide, di fatto, non ha quasi mai messo in difficoltà il portiere avversario.

Gilardino dovrebbe confermare lo stesso undici messo in campo contro Lecce e Napoli, ad esclusione dello squalificato Martin: al suo posto giocherà Johan Vazquez. L’unico ballottaggio è tra Sabelli e Malinovskyi.

Interesse

Uno dei volti migliori di questi primi mesi è senza dubbio Radu Dragusin, che dopo essersi calato senza alcun problema nel campionato di Serie B, sta confermando il suo valore anche in A.

Le sue prestazioni hanno fatto alzare più di un sopracciglio all’estero, in particolare dalla Premier League. Secondo quanto riportato da NewcastleWorld.com, il Newcastle sarebbe pronto ad un’offerta di 40 milioni per battere la concorrenza di Tottenham e Crystal Palace. La trattativa potrebbe decollare già durante il mercato invernale.

In rampa di lancio

Negli scorsi giorni Florin Manea, agente del rumeno, aveva già fatto scattare l’allarme in casa rossoblu per le parole rilasciate a Eurosport: «Ci sono già colloqui avanzati con diversi club di Premier League. Vedremo in inverno cosa accadrà».

Il difensore 21enne è stato acquistato a titolo definitivo quest’estate dalla Juventus per 5.5 milioni di euro, in seguito all’attivazione della clausola di obbligo di riscatto.