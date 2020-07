36° Giornata Serie A Diretta Tv Sky Dazn

Continua senza soste la Serie A giunta ormai alla 36° Giornata che si gioca da venerdì 24 a domenica 26 luglio

La 36° Giornata si apre subito venerdì 24 sera con l’anticipo di San Siro delle 21:45 che vedrà di fronte due delle squadre più in forma di questo finale di campionato Milan e Atalanta.

Il Milan è sesto a quota 59 punti a -2 dalla Roma ed in piena lotta per il quinto posto.

L’Atalanta di Gasperini invece dopo aver sorpassato l’Inter è seconda a -6 dalla Juventus e vuole mantenere il secondo posto.

Sabato 25 luglio ci sono altre tre partite: alle 17:15 il Brescia ospita il Parma.

Il Brescia è penultimo e già retrocesso in Serie B, il Parma dopo aver battuto il Napoli in casa vuole togliersi qualche altra soddisfazione e chiudere al meglio questo campionato.

Alle 19:30 l’Inter di Conte gioca in trasferta a Marassi contro il Genoa. I nerazzurri sono terzi a -1 dall’Atalanta seconda e vogliono chiudere il campionato almeno al secondo posto. Nel turno infrasettimanale l’Inter non è riuscita a battere la Fiorentina in casa e l’Atalanta ne ha approfittato per effettuare il sorpasso al secondo posto. Il Genoa viene dalla vittoria nel derby contro la Sampdoria ed è quartultimo in classifica con 4 punti di vantaggio sul Lecce e non è ancora salvo matematicamente.

Alle alle 21:45 il Napoli ospita il Sassuolo. I partenopei sono stati sconfitti 2 a 1 a Parma e hanno perso contatto dal 5° posto occupato dalla Roma che ora ha 5 punti di vantaggio e sono stati staccati anche dal Milan che è sesto a +3. Il Napoli è già in Europa League per aver vinto la Coppa Italia ma vuole chiudere al meglio il campionato e prepararsi per la sfida decisiva di Champions League a Barcellona.

Domenica 26 luglio ci sono 6 partite.

Si inizia alle 17:15 con Bologna-Lecce al Dall’Ara in diretta streaming su DAZN. Per i salentini si tratta dell’ultima spiaggia, devono per forza vincere a Bologna e sperare in una sconfitta del Genoa contro l’Inter se vogliono continuare a sperare nella salvezza.

Alle 19:30 si gioca Cagliari Udinese anche questa in Diretta tv su DAZN e Roma Fiorentina in Diretta Tv su Sky.

Sempre alle 19:30 sono in programma SPAL Torino e Verona Lazio in diretta tv su Sky.

Il posticipo delle 21:45 che chiude la 36° Giornata è Juventus Sampdoria sempre in diretta tv su Sky.

Programma partite 36° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Venerdì 24 Luglio:

21.45 Milan-Atalanta Sky

Sabato 25 Luglio:

17.15 Brescia-Parma Sky

19.30 Genoa-Inter Sky

21.45 Napoli-Sassuolo DAZN

Domenica 26 Luglio:

17.15 Bologna-Lecce DAZN

19.30 Cagliari-Udinese DAZN

19.30 Roma-Fiorentina Sky

19.30 SPAL-Torino Sky

19.30 Verona-Lazio Sky

21.45 Juventus-Sampdoria Sky

