35 milioni di euro: o così o resta alla Lazio | Lotito detta le condizioni

Il presidente biancoceleste anticipa le possibili mosse per l’inverno e fissa il prezzo di un suo campione in rosa.

Trattare con la Lazio per l’acquisto di un calciatore è sempre stata impresa ardua e complicata e tutti sanno che sedersi al tavolo delle trattative con il presidente Claudio Lotito rappresenta un’esperienza di vita, quasi mistica, a volte estenuante, che potrebbe concludersi in qualsiasi modo.

Un calciatore di proprietà della Lazio, soprattutto se di valore e con diverse richieste, difficilmente verrà ceduto subito o comunque alla prima offerta, anche se alta. Il caso emblematico è quello che in questi anni ha visto protagonista Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è stato ceduto in estate in Arabia Saudita per 40 milioni di euro, nonostante il suo contratto scadesse dopo un anno. Una cifra importante, di certo molto alta per un calciatore che sarebbe andato in scadenza da lì a breve. Eppure, come spesso dichiarato dallo stesso Lotito, una cifra che negli anni scorsi poteva essere molto, ma molto più alta.

Lo stesso presidente della Lazio, infatti, ha più volte dichiarato in questi anni di aver rifiutato due proposte ricchissime per Milinkovic, entrambe che superavano i 100 milioni. Una arrivava dall’Italia (con ogni probabilità dal Milan), mentre l’altra era del Real Madrid. Entrambe le proposte rispedite al mittente.

Dopo quest’estate, in inverno ecco un altro tentativo

Così come è stato rispedito al mittente, nel corso dell’ultima estate, ogni interessamento per il Capitano Ciro Immobile. L’Arabia Saudita ha fatto sul serio per il bomber della Nazionale, ma lui ha voluto restare nella Capitale e Lotito, dal canto suo, non poteva permettersi di cedere, durante la stessa estate, un’altra stella e simbolo della squadra dopo Milinkovic-Savic.

Immobile, quindi, è rimasto a Roma, ma sta vivendo una stagione difficile tra infortuni, difficoltà a trovare la porta, tante e ingiustificate critiche di tifosi e addetti ai lavori, ma soprattutto la pressione della concorrenza che quest’anno è alta e porta il nome del Taty Castellanos.

Lotito, almeno 35 milioni di euro per vendere il calciatore

Già pochi giorni fa, amareggiato dalle tante critiche lette e sentite nei suoi riguardi, Immobile aveva ammesso di non sapere se rifarebbe la scelta di restare alla Lazio e non accettare le ricche offerte arabe. Una possibilità, quella di trasferirsi in Arabia, che, almeno secondo il Messaggero, non sarebbe tramontata del tutto, anzi.

Sempre secondo il quotidiano romano, infatti, i sauditi torneranno alla carica per Immobile già a gennaio e in quel caso le parti si incontrerebbero intorno ad un tavolo per discutere. Lotito, per lasciar partire il simbolo ed il capitano della squadra, nonostante i suoi 33 anni, chiederebbe almeno 35 milioni di euro.