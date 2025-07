Non solo Lucumì e Mavropanos: la Roma ora sogna Cresswell!

Difesa Roma: Lucumì in cima alla lista, ma spuntano anche Kumbulla e Hermoso

La nuova Roma di Gasperini prepara i primi movimenti in difesa. Con l’esigenza di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno, il club giallorosso valuta cessioni e rinforzi per ridisegnare il reparto arretrato in vista della stagione 2025-2026. Tra i nomi più caldi spicca Jhon Lucumì, ma attenzione anche a chi potrebbe rientrare alla base come Kumbulla e Hermoso, pronti a rilanciarsi sotto la guida del tecnico ex Atalanta.

Mancini è il leader, ma N’Dicka può partire

Ad oggi, l’unico considerato davvero intoccabile è Gianluca Mancini, già allenato da Gasperini ai tempi dell’Atalanta e centrale nel progetto tecnico. Situazione diversa per Evan N’Dicka, che potrebbe diventare il sacrificato di lusso per esigenze di bilancio: la Roma ha bisogno di incassare entro fine giugno, e l’ivoriano ha mercato. In uscita anche Zeki Celik, per il quale si ascolteranno offerte, mentre Rensch è confermato dopo il buon impatto iniziale nel ruolo di braccetto o esterno. Hummels ha dato l’addio al calcio, mentre Nelsson tornerà in Turchia.

Ritorni da valutare: Kumbulla e Hermoso

Tra i rientri dai prestiti, la Roma ritroverà Marash Kumbulla e Mario Hermoso. Il primo ha convinto all’Espanyol, mostrando segnali di crescita dopo l’infortunio. L’albanese, già esploso con Juric a Verona, potrebbe avere una nuova chance proprio con Gasperini, che lo seguiva anche ai tempi dell’Atalanta. Più incerto invece il destino di Hermoso, reduce da un buon avvio al Bayer Leverkusen poi rallentato da un problema fisico. Entrambi saranno valutati in ritiro: potrebbero rivelarsi due innesti a costo zero per la difesa.

Lucumì il sogno, ma occhio a Balerdi, Medina e altri profili

Sul mercato, il nome in cima alla lista di Tiago Pinto è quello di Jhon Lucumì, classe 1998 del Bologna. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Dopo quella data, servirà negoziare con i rossoblù. La cifra è considerata elevata, ma a Trigoria il profilo piace molto: forte fisicamente, rapido, abituato alla Serie A. Alternative? Restano sotto osservazione Leonardo Balerdi (Marsiglia), Facundo Medina (Lens) e profili emergenti come Charlie Cresswell (Tolosa) e Oumar Solet (Udinese). Tutti giocatori seguiti, ma con costi e concorrenza da valutare.

La Roma dunque lavora su più tavoli: tra esigenze di bilancio, ritorni strategici e nuovi obiettivi, la difesa sarà uno dei nodi chiave dell’estate giallorossa.

Forte interesse per Mavropanos del West Ham

Arsenal was the first milestone in my career. I learned a lot, I improved as a player and as a person. I made friends and experienced great support. Thanks to everyone at the club and I wish the team success always. @Arsenal



Dinos pic.twitter.com/qezw39fWxE — Dinos Mavropanos (@DMavropanos) May 19, 2022

Mavropanos nuova idea per la difesa della Roma: fisicità, esperienza e duttilità per Gasperini

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di un centrale affidabile da regalare a Gian Piero Gasperini. Tra le piste più calde spunta ora il nome di Kostantinos Mavropanos, 27 anni, attualmente in forza al West Ham. L’intento della dirigenza è chiaro: costruire una retroguardia solida e competitiva sin dalle prime giornate della Serie A 2025-2026.

Profilo fisico e tecnico: il greco è l’alternativa concreta a Lucumì

Con i suoi 195 cm di altezza e un fisico imponente, Mavropanos rappresenta una delle opzioni più concrete per la difesa giallorossa. È considerato la principale alternativa a Jhon Lucumì del Bologna, con un vantaggio economico da non sottovalutare. Il greco si distingue per il suo gioco aereo dominante, la capacità nei contrasti aggressivi e una discreta qualità tecnica che gli consente di accompagnare l’azione anche nella metà campo avversaria. Un difensore moderno, utilizzabile sia in una difesa a tre che a quattro, proprio come piace a Gasperini. I primi contatti con il club inglese sono stati avviati, ma servirà tempo per capire se l’operazione potrà andare in porto.

Bundesliga e Premier League: un percorso di crescita costante

Le sue prestazioni attirano l’attenzione dell’Arsenal, che lo acquista per circa 2,1 milioni di euro. Non trova grande spazio in Premier con i Gunners, ma dimostra personalità ogni volta che viene chiamato in causa. La vera svolta arriva nel 2020 con il trasferimento allo Stoccarda, dove diventa titolare fisso: 79 presenze e 7 gol in Bundesliga lo consacrano tra i difensori più completi del campionato tedesco.

Nel 2023 passa al West Ham per circa 20 milioni di euro. In Inghilterra colleziona 52 presenze e si conferma come uno dei punti fermi della difesa londinese. Le statistiche parlano chiaro: 117 duelli vinti, di cui 59 aerei, a testimonianza del suo rendimento costante e della sua affidabilità.

Roma su Mavropanos: ora tocca a Gasperini decidere

Con Lucumì ancora nel mirino ma frenato dalla clausola da 28 milioni, Mavropanos rappresenta un’opportunità concreta. Più accessibile economicamente, già rodato nei grandi campionati europei, e pronto per un ruolo da protagonista nella nuova Roma. Toccherà ora a Gasparini e alla dirigenza valutare tempi, costi e priorità. Ma il profilo del greco convince, eccome.

Roma su Charlie Cresswell: il giovane del Tolosa tra le opzioni per la difesa giallorossa

La Roma continua a esplorare il mercato alla ricerca di rinforzi difensivi per completare la rosa da affidare a Gian Piero Gasperini. Tra i profili monitorati figura anche Charlie Cresswell, difensore centrale classe 2002 attualmente sotto contratto con il Tolosa fino al 2028. Il suo nome è già circolato nei radar capitolini nelle scorse settimane, e resta una valida alternativa ai più noti Lucumì (Bologna) e Mavropanos (West Ham).

Cresciuto nel Leeds, ora si mette in mostra in Ligue 1

Prodotto del vivaio del Leeds United, Cresswell si è trasferito in Francia nell’ultima sessione di mercato, dove ha subito attirato l’attenzione con prestazioni solide e personalità da vendere. Difensore fisico, strutturato e dotato di buona lettura tattica, ha già fatto registrare una valutazione di mercato importante, giustificata dall’età e dalla crescita esponenziale.

Non sorprende che diversi club europei, soprattutto inglesi e tedeschi, abbiano chiesto informazioni al Tolosa. La concorrenza dunque non manca, e il suo futuro sarà uno dei primi dossier caldi per il nuovo presidente del club francese, Olivier Cloarec, che entrerà in carica ufficialmente il 15 luglio dopo l’addio di Damien Comolli (passato alla Juventus) e l’interim gestito da Neil Chugani.

Profilo interessante ma valutazione da approfondire

Per la Roma, il nome di Cresswell rappresenta una pista concreta, ma da valutare con attenzione. I costi dell’operazione e le priorità tecniche fissate da Gasperini (che al momento predilige rinforzi sulle fasce e a centrocampo) obbligano la dirigenza a dosare bene le risorse.

Tuttavia, il difensore inglese piace per potenziale di crescita, fisicità e capacità di adattarsi a un sistema difensivo a tre o a quattro. Se le condizioni dovessero diventare favorevoli, nei prossimi giorni non è da escludere un contatto diretto tra Roma e Tolosa per sondare margini di trattativa.