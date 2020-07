34° Giornata Serie A Diretta Tv Sky Dazn: Roma Inter e Juventus Lazio

Il week end dal 18 al 20 Luglio vede in programma la 34° Giornat adi Serie A con diversi big match tra cui spiccano Roma Inter di domenica sera e Juventus Lazio posticipo di lunedì.

Continua senza sosta la Serie A che vede subito tre anticipi in programma sabato 18 Luglio con Verona Atalanta che scendono in campo alle 17:15 che sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Sempre sabato alle 19:30 si gioca Cagliari Sassuolo anche questa trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A.

Alle 21:45 si giocherà a San Siro Milan Bologna trasmessa in Diretta Tv in esclusiva su DAZN.



Il Milan di Pioli è 6° a pari punti con il Napoli a quota 53 ed è a -4 dal 5° posto occupato dalla Roma.

Dopo aver battuto il Parma 3 a 1 nel turno infrasettimanale i rossoneri cercheranno di fare il bis contro il Bologna.

La squadra di Mihajlovic è 10° in classifica a 43 punti e viene da due buoni pareggi contro il Parma in trasferta e contro il Napoli in casa.

Domenica 19 Luglio sono in programma sei partite. Alle 17:15 apre subito Parma Sampdoria, match trasmesso in Diretta Streaming su Dazn.

Alle 19:30 ci sono 4 partite con Fiorentina Torino che sarà trasmessa in Diretta Tv su DAZN e le altre 3 tutte su Sky Sport.

Al San Paolo il Napoli affronta l’Udinese alla ricerca di recuperare punti sulla Roma che è quinta.

La squadra di Gattuso viene da due pareggi consecutivi contro Milan e Bologna ed è stata agganciata dai rossoneri al 6° posto in classifica.

Il Napoli non può permettersi altri passi falsi se non vuole rischiare di perdere il 6° posto e soprattutto se vuole sperare di rimontare la Roma che è quinta a +4.

Le altre due partite di domenica alle 19:30 vedono due scontri diretti nelle ultime posizioni.

Il Brescia penultimo in classifica con 21 punti ospita la Spal fanalino di coda che ne ha 19.

Entrambe le squadre ormai sono quasi matematicamente condannate alla Serie B.

Lo scontro diretto per la salvezza invece si gioca a Marassi tra Genoa e Lecce.

Il Genoa è quartultimo a 30 punti mentre il Lecce è terzultimo e ne ha solo uno in meno.

Se il Genoa riuscirà a vincere questo scontro diretto consoliderà il quartultimo posto condannando quasi definitivamente alla B il Lecce.

Se invece i salentini riusciranno a vincere a Marassi supererebbero il Genoa al quartultimo posto e si rilancerebbero per la salvezza.

Un pareggio lascerebbe in corsa entrambe le squadre con le ultime 4 Giornate di campionato da giocare e 12 punti in palio.

Domenica 19 Luglio alle 21:45 all’Olimpico si gioca Roma Inter.

La Roma dopo 3 sconfitte consecutive ha invertito la rotta e ha ottenuto 3 vittorie di fila contro Parma, Brescia e Verona.

I giallorossi si sono rilanciati al quinto posto e sono a quota 57 punti con 4 di vantaggio sulla coppia inseguitrice formata da Napoli e Milan che sono a 53.

L’Inter di Conte dopo il passo falso casalingo contro il Bologna ed il pareggio a Verona ha vinto contro Torino e Spal le ultime due partite.

I nerazzurri ora sono secondi in classifica davanti ad Atalanta e Lazio e a -6 dalla Juventus capolista.

Juventus – Lazio, 34° giornata di serie A.

Lunedì 20 luglio alle 21:45 si gioca il Big Match allo Stadium di Torino tra Juventus e Lazio.

I bianconeri sono primi in classifica con 77 punti a + 6 dall’Inter e +9 sulla Lazio.

Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo di crisi con la Lazio di Inzaghi che viene da 3 sconfitte consecutive contro Milan, Lecce e Sassuolo ed il pareggio di mercoledì a reti bianche contro l’Udinese.

Con questi risultati i biancocelesti sono scesi dal 2° al 4° posto in classifica e superati da Inter e Atalanta.

La Juventus di Sarri dopo aver vinto il derby contro il Torino il 4 luglio ha preso due punti in 3 partite perdendo a San Siro contro il Milan e pareggiando le ultime due partite contro Atalanta e Sassuolo.

I bianconeri non possono permettersi altri passi falsi se non vogliono rischiare di veder riavvicinare ulteriormente l’Inter che ora è a -6 e mettere in gioco lo Scudetto nelle ultime giornate.

Programma partite 34° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Sabato 18 Luglio:

18/7 17.15 Verona-Atalanta Sky

18/7 19.30 Cagliari-Sassuolo Sky

18/7 21.45 Milan-Bologna DAZN



Domenica 19 Luglio:

19/7 17.15 Parma-Sampdoria DAZN

19/7 19.30 Brescia-SPAL Sky

19/7 19.30 Fiorentina-Torino DAZN

19/7 19.30 Genoa-Lecce Sky

19/7 19.30 Napoli-Udinese Sky

19/7 21.45 Roma-Inter Sky Diretta Tv su Sky Sport Serie A



Lunedì 20 Luglio:

21.45 Juventus-Lazio Diretta Tv su Sky Sport Serie A

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS