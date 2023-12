30 milioni e va al Barcellona: pagano la clausola rescissoria | Addio Serie A

Il Barcellona pronto a rinforzarsi attingendo dalla Serie A, pronti 30 milioni per pagare la clausola rescissoria.

Come può un Barcellona indebitato fino al collo e con tanti problemi extra calcistici (uno su tutti, il caso Negreira) fare calciomercato, avere disponibilità ed essere ultra competitiva, in corsa su tutti i fronti, anche in Liga dopo l’1-0 all’Atletico (a segno l’ex Joao Felix) nell’ultimo turno?

La risposta è duplice. Quando ti chiami Barcellona e hai scritto la storia del campionato spagnolo e del calcio internazionale, il nome può essere una garanzia. La seconda risposta è insita nel segreto di questo Barça, e il suo cuore pulsante.

Prima di Messi, durante e dopo, la Masia continua a sfornare talenti. Che permettono al Barcellona di auto riprodursi, senza bisogna poi di fare tanti acquisti, perché dal settore giovanile piovono talenti ogni anno: alcuni vengono venduti per far cassa, altri restano per alzare trofei.

Ha fatto scalpore la partita di qualche settimana fa contro i madrileni del Getafe aveva solo 11 giocatori iscritti al registro de La Liga. Tutto ciò a causa di una politica gestionale degli anni precedenti, a dir poco dissennata, che ha portato i Culé a una crisi economica senza precedenti, tamponata dalla miriade di talenti che ogni anno vengono lanciati in prima squadra. Per tutto il resto c’è il mercato.

Avanti il prossimo

Xavi sta lavorando praticamente con tantissimi giocatori provenienti dal settore giovanile azulgrana, eppure in estate sono riusciti a prendere Gundogan, fresco di treble con il Manchester City.

Eppure hanno preso Joao Felix, perché quando ti chiami Barça, i giocatori accettano anche condizioni diverse da altri club, che potrebbero pagare di più. Il Barcellona d’altronde è “mais que un club”. Così, avanti il prossimo.

Tutti pazzi per Radu Dragusin

Dalla Spagna l’eco di una trattativa che potrebbe sbloccarsi. Barcellona interessato a Radu Dragusin, difensore romeno del Genoa. Secondo fichajes ci sarebbero anche altri club interessati al Grifone rossoblù, come Milan, Arsenal e, soprattutto, Manchester United.

L’estate scorsa, oltre Gundogan e Joao Felix, il Barcellona è arrivato a prendere anche Iñigo Martínez, a parametro zero dall’Athletic Club. Ma a quanto pare Xavi Hernández non si sente sicuro, per questo avrebbe dato mandato all’operazione Dragusin. Secondo ProSport, i Culè sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria per il talentuoso difensore di Bucarest, classe 2002. Ecco un altro motivo per cui il Barcellona resta competitivo nonostante tutto: un occhio di riguardo ai giovani c’è sempre. Pensano loro a far uscire il talento, sempre se c’è.