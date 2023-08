30 milioni di euro all’anno: lascia la Juve e va in Arabia Saudita | L’affare è ripartito all’improvviso

C’è ancora l’Arabia Saudita nei piani di mercato dei club italiani. Questa volta arriva un’offerta difficile da rifiutare.

Un mercato ancora in forte stand-by che ha bisogno di uno scossone perché tra pochi giorni partirà ufficialmente la nuova stagione. La Juventus ha effettuato fin qui una sola operazione in entrata, quella di Timothy Weah, esterno ex Lille che ha preso il posto che fino a qualche mese fa era occupato da Juan Cuadrado.

C’è stato anche il riscatto di Arek Milik e nelle ultime ore l’arrivo di Facundo Gonzales che ha svolto le visite mediche ed è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Il giovane difensore centrale che ha da poco vinto il mondiale Under 20 con l’Uruguay, però, sarà quasi sicuramente ceduto in prestito e non farà parte, almeno di clamorosi colpi di scena, della rosa della Juventus nella prossima stagione.

La squadra bianconera, però, ha bisogno di almeno una cessione importante che possa sbloccare il calciomercato in entrata. Usciranno sicuramente alcuni esuberi come Zakaria, Luca Pellegrini, Miretti e Soulè (in prestito). Più complicate le questioni riguardanti Alex Sandro e Bonucci che hanno degli ingaggi alti e sono difficili da cedere.

L’asse più caldo resta però quello con il Chelsea che vede sempre aperta la possibilità di un possibile scambio di attaccanti: Dusan Vlahovic a Londra e Romelu Lukaku a fare il percorso inverso. La trattativa è intavolata, i calciatori e gli allenatori spingono affinché l’affare vada in porto, ma non c’è ancora l’accordo tra i due club sulla cifra del conguaglio che dovrebbe entrate nelle casse bianconere.

Juve, si riapre un possibile affare in uscita

L’affare Vlahovic-Lukaku dovrebbe concretizzarsi anche se non in tempi brevi. In quel caso la Juve farebbe contento il proprio allenatore e genererebbe una plusvalenza importante per l’attaccante serbo. C’è da risolvere ancora la questione centrocampista.

Sfumato l’acquisto di Frank Kessie che sembra destinato ad accasarsi in Arabia Saudita, la Juventus è sempre alla ricerca di un centrocampista che possa completare il reparto nevralgico del campo a disposizione di Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi, anche se complicata, che porterebbe Sofyan Amrabat a Torino.

Juve, sirene dall’Arabia Saudita

A favorire l’operazione Amrabat, però, ci potrebbe essere l’uscita improvvisa di Paul Pogba. La pista araba per lui sembrava ormai tramontata, col Polpo che aveva detto no alla ricca offerta dell’Al Ittihad. Il club saudita aveva messo sul piatto un triennale da 30 milioni di euro netti a stagione.

Secondo Tuttosport, però, ora non è da escludere un rilancio saudita nelle prossime settimane. Il mercato nel paese arabo chiuderà il 20 settembre, tre settimane dopo quelli europei, e proprio in quel momento l’Al Ittihad potrebbe tornare all’assalto del centrocampista francese della Juventus.