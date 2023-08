30 milioni di euro all’anno: l’Arabia ha convinto l’allenatore | Jet privato in partenza

La nazionale saudita ha trovato un nuovo commissario tecnico, dopo l’addio nel marzo scorso di Harvé Renard.

È stato detto innumerevoli volte nel corso di queste settimane, dunque potrebbe apparire come ripetitivo: questa è l’estate dell’Arabia Saudita. Tra diversi anni, parlando con amici di calcio, ci guarderemo indietro dicendo: «ricordate quel periodo in cui tutti sono andati a giocare nel campionato saudita?».

Non è ancora chiaro se lo strapotere messo in campo dal Fondo d’investimento pubblico sia qui per restare, se sarà soltanto una fase transitoria. Questo soltanto il tempo saprà rivelarlo. Fatto sta che negli ultimi giorni abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di quanto gli equilibri siano cambiati, in soli pochi mesi.

Gabri Veiga avrebbe dovuto giocare al Napoli. La trattativa è andata avanti per settimane e sembrava che i campioni d’Italia ed il Celta Vigo fossero arrivati ad un accordo, confermato anche dal tecnico Rafa Benitez. Come sanno tutti, oramai, così non è stato.

L’inserimento improvviso dell’Al Ahli ha mandato per aria la trattativa, e così il giovane classe 2002 raggiungerà presto Kessié, Mendy, Mahrez, Ibañez e Demiral. Sotto al post pubblicato da Fabrizio Romano, colui che per primo ha riportato la notizia del trasferimento, Toni Kroos si è lasciato andare ad un commento succinto e tagliente: «Imbarazzante!».

90 milioni di ragioni

I colpi di mercato dell’Arabia Saudita non finiscono qui. L’ultimo in ordine temporale, però, non riguarda un calciatore e neanche la sfera dei club. La panchina della nazionale, infatti, è scoperta sin da marzo, quando Harvé Renard ha rassegnato le dimissioni per guidare la Francia femminile.

Secondo quanto riportato dai vari quotidiani italiani, il prossimo commissario tecnico sarà Roberto Mancini. L’offerta è quella delle più incredibili: contratto triennale da 30 milioni a stagione. Per La Gazzetta dello Sport, dovrebbero seguirlo in quest’avventura: Evani, Gagliardi, Lombardo, Salsano, Battara, Scanavino, Donatelli, Nuciari e Sandreani. Non è ancora chiaro, al momento, se anche Oriali farà parte della squadra.

Finale burrascoso

L’ex allenatore di Inter e Manchester City si era dimesso da ct della Nazionale solo pochi giorni fa, adducendo come motivazione principale la continua interferenza della FIGC nella composizione del suo staff.

Al suo posto è stato appuntato Luciano Spalletti, che nella scorsa stagione ha guidato il Napoli a vincere il suo terzo scudetto.