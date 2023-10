30 mila euro: adesso esplode lo scandalo Fabrizio Corona | Caos calcioscommesse

Con i suoi siluri sta colpendo il sistema calcio. Ma Fabrizio Corona fa esplodere un altro scandalo per il calcioscommesse.

Il braccio e la mente. È merito, anche se fino a un certo punto, di Fabrizio Corona e dei suoi siluri, così si chiamano le indiscrezioni sui giocatori-scommettitori su DillingersNews, il portale che ha esplicitamente accusato quattro dei tre giocatori scommettitori indagati dalla Procura di Torino.

Su Fagioli, Tonali e Zaniolo, i siluri di DillingerNews, una testata giornalistica registrata presso Tribunale di Milano, il cui Direttore Responsabile è Luca Arnau, sono andati a segno.

Diversa la posizione giuridica di Zalewski, chiamato esplicitamente in causa con tanto di rivelazione su una presunta chat di scommettitori, ma ad oggi non iscritto nel registro degli indagati di Torino.

A prescindere dai siluri, però, e come spesso è accaduto in passato, l’ex re dei paparazzi fa notizia. Notizia tendente anche a uno scandalo direttamente collegato con il caso calcioscommesse.

Corona onnipresente. Ma c’è qualcosa che non va giù

Scontato che tutti vogliano ascoltare Fabrizio Corona. Un Fabrizio Corona onnipresente su tutti i media. L’intervento su Radio Radio è diventato virale, nel momento in cui ha attaccato pesantemente la conduttrice Valeria Biotti: “Vergognati, fai gossip davanti a un’inchiesta del genere? Quali diritti e diritti? Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento, che lavoro fai?”.

Lei ha risposto in una recente intervista a Fanpage: “Non sono stata affatto vittima degli sproloqui di Fabrizio Corona. Oggetto, sì, vittima no. Questa retorica del salvare la donzella in difficoltà – rimarca – deve finire”. Ma se la polemica a distanza è terminata così, le serate di Corona in RAI hanno fatto esplodere uno scandalo, tutt’ora in corso.

Corona in RAI a pagamento, c’è chi dice no

Belve, Domenica In, Avanti Popolo su RAI 3. Tre, come gli indizi della presenza di Fabrizio Corona, a stretto giro di posta. Per i vertici di Viale Mazzini, come scrive Repubblica, l’ex agente dei paparazzi è diventato l’asso da calare per frenare il crollo degli ascolti. Una scelta che non va giù alla consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria, pronta a chiedere chiarimenti all’ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi. Almeno stante a quanto scrive La Repubblica.

Dodicimila euro incassati per farsi intervistare da Francesca Fagnani, altrettanti per l’ospitata da Mara Venier, 8-10, assicura l’ufficio stampa Rai, per stare nella trasmissione di Nunzia De Girolamo. Siamo sui 30 mila euro: c’è qualcuno però che dice no!