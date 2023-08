25 milioni di euro o niente: Giuntoli è arrabbiatissimo | Trattativa bloccata

La Juventus fissa il prezzo per un suo calciatore, ma l’affare si blocca perché l’offerta è ritenuta troppo bassa.

Lo abbiamo ribadito più volte. Mai come in questa rovente estate, in cui tanti club di Serie A si sono mossi con colpi importanti anche grazie a cessioni molto remunerative, il club italiano più vincente, e negli ultimi anni notoriamente più attivo sul mercato, non può fare grandi cose e deve attendere di vendere per poter comprare.

Parliamo ovviamente della Juventus che, ad oggi, ha acquistato soltanto Timothy Weah dal Lille e riscattato Arek Milik dal Marsiglia. Qualcosa, però, dal punto di vista delle entrate i bianconeri dovranno fare, soprattutto a centrocampo.

Per poter sbloccare il mercato in entrata Cristiano Giuntoli sta lavorando duramente per definire quello in uscita. Dopo la cessione di Arthur, in prestito alla Fiorentina, il neo direttore sportivo bianconero sta piazzando pian piano i primi importanti colpi con le cessioni.

Definita quella in prestito con obbligo di riscatto condizionato a dieci milioni di euro di De Winter al Genoa, sembra essere molto vicina quella di Zakaria al Monaco per circa 22 milioni. Ma non basta. C’è da definire altre situazioni in uscita, tra prestiti di giovani, calciatori in esubero e la scambio Vlahovic-Lukaku che al momento sembra essersi arenato.

Juve, Giuntoli attivo sul fronte cessioni

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è costantemente in contatto con il presidente della Lazio, Claudio Lotito per cercare di chiudere altri due affari in uscita. Uno sembra già definito, l’altro al momento è bloccato.

Si lavora e si è ai dettagli, infatti, per il passaggio, o meglio per il ritorno, di Luca Pellegrini alla Lazio. Il terzino sinistro è sempre stata la richiesta numero uno di Maurizio Sarri per arricchire il suo parco di esterni bassi di difesa e il calciatore era in esubero dalla Juventus.

La Juve chiede quasi 25 milioni, l’offerta è più bassa

Lazio e Juventus, inoltre, sono costantemente al lavoro per sbloccare e portare a termine l’affare che dovrebbe portare Nicolò Rovella in biancoceleste. Il centrocampista bianconero, dopo gli anni di prestito al Genoa ed al Monza, è tornato alla base, ma non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri.

Maurizio Sarri, invece, lo ritiene una valida pedina ora che non si è riusciti ad arrivare a Ricci del Torino. Le parti, però, sono ancora molto distanti. Secondo Sky Sport, la Juventus chiede una cifra intorno ai 23-24 milioni di euro, mentre la Lazio non si è ancora nemmeno avvicinata a quella cifra.

AGGIORNAMENTO: LA TRATTATIVA SEMBREREBBE ESSERSI SBLOCCATA. ROVELLA E PELLEGRINI VANNO ALLA LAZIO.