20 milioni di euro: la Juventus finisce in tribunale | Chiesto il maxi risarcimento

La settimana del derby non belle notizie alla Signora: da Vlahovic a Pogba, passando per un maxi risarcimento richiesto.

Più no che sì. Quella pubalgia che lo aveva attanagliato proprio all’inizio della passata stagione, si è trasformata in lombalgia quest’anno e sta attanagliando Dusan Vlahovic oramai da qualche settimana.

L’attaccante serbo, che ha già saltato la trasferta di Bergamo, continua a non allenarsi alla Continassa. E non sembra poter essere in grado di poter rientrare tra i convocati anche solo per la panchina, in vista del derby della Mole in programma sabato alle ore 18 (diretta DAZN e Zona DAZN).

Allegri ha ancora un giorno per fare una valutazione ultima: per adesso però il bicchiere resta mezzo vuoto, più no che sì insomma. Un po’ come Paul Pogba, le cui contro analisi in arrivo potrebbe decretare la fine della sua seconda avventura nella Torino bianconera.

Un prezzo da pagare altissimo per il centrocampista francese nel caso dovesse essere confermata la positività al testosterone riscontrata nella trasferta di Udine della prima giornata di campionato, dove peraltro il Polpo non è sceso proprio in campo. In quel caso di andrebbe inevitabilmente verso alla risoluzione contrattuale: una trentina di milioni di euro risparmiati per la Signora, che dovrebbe tornare sul mercato, e sperare che finisca in una bolla di sapone, il maxi risarcimento richiesto da Cristiano Ronaldo.

Accordo saltato, di va in tribunale

Non ci sarebbe stato nessun accordo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo per quell’ormai noto pagamento di alcune mensilità, durante la pandemia da Coronavirus che portò nel 2020 a lockdown e allo stop dei campionati.

CR7, che in Arabia Saudita è tornato a segnare con una regolarità spaventosa (è il top scorer del Saudi Pro League e in appena otto giornate è già andato in doppia cifra), vuole quei soldi, ossia quasi venti milioni di euro.

Quando arriva la sentenza definitiva

L’udienza presso il Collegio Arbitrale della FIGC non ha portato a nulla. La stella portoghese vuole quei soldi, la Juventus reputa la richiesta di Cristiano Ronaldo “priva di fondamento”, e pensa che tutto andrà a buon fine. Perché?

Per una presunta liberatoria, riportata dal Corriere dello Sport, sottoscritta proprio dal calciatore portoghese, in grado di sollevare la società da qualsiasi tipo di impegno economico in caso di addio. Condizione che, in questo caso, sarebbe soddisfatta dal trasferimento al club inglese del Manchester United. Entro 30 giorni è attesa la sentenza definitiva: ci penserà la Giustizia a decretare il vincitore.