20 milioni di euro a stagione: follia Manuel Neuer | È successo tutto all’improvviso

Inferno e paradiso per Manuel Neuer. Un anno fa il calvario, ora guadagnerà venti milioni di euro a stagione.

Lo sport toglie, lo sport dà. Un anno fa, proprio di questi tempi, una sciocchezza mista a sfortuna che da un espertissimo come Manuel Neuer non te l’aspetti. A ridosso della sosta della Bundesliga, un incidente che si poteva evitare.

Il portierone del Bayern Monaco decide bene di darsi allo sci alpinismo: cade e riporta la frattura della gamba destra, con annessa operazione chirurgica, niente Champions contro il PSG (i tedeschi passeranno lo stesso) stagione finita anzitempo.

Ne succedono un po’ di tutti i colori in questo “annetto” senza Neuer in campo. Nagelsmann viene silurato un po’ a sorpresa, si scoprirà di forti divergenze con una parte della dirigenza, arriva Tuchel che esce subito dalla DFB Pokal, perde la vetta della Bundesliga annaspando, ma riesce a confermarsi campione di Germania grazie all’harakiri del Dortmund (2-2) in casa col Mainz.

Neuer guarda anche il suo compagno di reparto, Yann Sommer, andare via perché chiuso dalla sua ombra: sappiamo tutti dove andrà il portiere svizzero, in Italia contro l’Inter. Il portierone di Gelsenkirchen, classe 1996, torna a infilarsi i guantoni per difendere la porta dei bavaresi, a cui è legato dall’ormai lontanissimo giugno 2011, quando fu acquistato dallo Schalke 04 per 30 milioni di euro.

Fiducia cieca

Manuel Neuer continuerà a vestire la maglia della squadra più titolata di Germania, uno dei più prestigiosi club al mondo. Il numero uno tedesco ha esteso l’accordo con il Bayern Monaco per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2025.

Non da solo, il club bavarese, infatti, ha ratificato anche il rinnovo di Sven Ulreich, titolare in tutta la prima parte della stagione, che tornerà a fare il vice di uno dei portieri più forte della storia del calcio tedesco, ma non solo, in cui il Bayern ripone una fiducia cieca.

Cifre astronomiche

Non è tanto il rinnovo di Manuel Neuer, però, ad aver catalizzato l’attenzione dei media internazionali. E nemmeno il prolungamento di contratto simultaneo da parte di Sven Ulreich.

Sono le cifre (astronomiche) In merito all’ingaggio che l’estremo difensore ha pattuito con il Bayern Monaco a sorprendere. Neuer, 38 anni il prossimo 27 marzo, continuerà a percepire 20 milioni di euro a stagione. Ovviamente legati, come già in precedenza, al suo rendimento sul campo. Una voce importante è legata, infatti, ai bonus previsti fra le parti, ma è una cifra incredibile che evidenzia due fattori: il Bayern problemi di denaro non ne ha, l’iconico Neuer è un numero uno di nome e di fatto.