18 milioni di euro e arriva in Serie A: Guirassy di corsa in Italia | Si chiude a gennaio

Il Torjager che sta infiammando la Bundesliga a suon di gol nel mirino di club italiano. È partito l’assalto.

In una Bundesliga dove Bayer Leverkusen e Bayern Monaco stanno mostrando i muscoli rincorrendosi a vicenda, la rivelazione di questa parte di stagione è lo Stoccarda, una nobile decaduta tornata a miracol mostrare.

Certo, lo stop interno nell’ultimo turno contro l’Hoffenheim (ok 3-2 alla Mercedes-Benz Arena) ha riportato sulla terra i renani, sempre vincenti nelle ultime quattro giornate, ma la squadra di Sebastian Hoeness, nipote del grande Uli, sta comunque piacevolmente stupendo.

Gran parte del merito è di Serhou Guirassy, attaccante francese, classe 1996, naturalizzato guineano, capace di realizzare la bellezza di 14 reti in appena 9 giornate di campionato.

Una media altissima. Molto più una marcatura a parte per il prodotto delle giovanili del Laval, con cui debutta in prima squadra nel lontano 2013. E pensare che in due stagioni mette a segno complessivamente 6 reti in 33 partite.

Lo scatto in avanti nel 2015 quando il Lille lo strappa a una agguerrita concorrenza, blindandolo con un quadriennale. Ma non va granché, molto meglio all’Auxerre, al Colonia, all’Amiens dove va per la prima volta in doppia cifra. Poi un altro scatto, ancora più importante.

Guirassy-Rennes, amore a prima vista

In terra bretone Serhou Guirassy esplode letteralmente: in due anni fa incetta di gol nello Championnat de France, mettendosi in mostra anche in Champions League, dove non perde il suo olfatto realizzativo.

Se ne accorge lo Stoccarda, che si muove prima di altri competitor e lo riporta in Bundesliga. A conti fatti e vista la partenza a fionda in questa parte di stagione, i renani hanno fatto un affarone.

Tutti pazzi per Serhou Guirassy

West Ham e Brentford si sono messe in fila di recente per Serhou Guirassy. Secondo 90min anche i due club inglesi sarebbero fortemente intenzionati a prendere l’attaccante francese naturalizzato guineano, rapido e soprattutto dal killer instinct. Hammers e Beers, sempre secondo i tabloid inglesi avrebbero già allacciato i contatti con l’entourage di Guirassy, ma non solo le sole.

Al di là delle sue reti e del suo momento di grazia, è la clausola rescissoria a colpire, bastano 18 milioni di euro per prenderlo. Anche a gennaio. Ecco perché si sono mosse anche due italiane, sia l’Inter che il Milan. Vero è che Arnautovic sta tornando e Alexis Sanchez si è sbloccato in Champions, ma Simone Inzaghi ha fatto capire a chiare lettere di voler un altro attaccante per le sue rotazioni. Per non parlare del Milan, visto sia il digiuno di Giroud sia la mancanza di un vice per il francese, con caratteristiche simili che Pioli non ha. La corsa a Serhou Guirassy entra nella sua fase più calda.