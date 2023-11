18 milioni di euro all’anno: l’Inter legge l’offerta e resta senza fiato | Impossibile dire di no

Inter, un’offerta da capogiro alla quale è impossibile dire no. Diciotto milioni di euro l’anno per risolvere tanti problemi.

Zilliacus preme per avere l’Inter, ma Suning per il momento ha deciso di correre da sola, vincendo sul campo ma anche fuori dal momento che ai successi della squadra di Simone Inzaghi fa da contraltare il passivo a bilancio, che grava non poco su presente e futuro del club nerazzurro.

L’ultima assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023. Un bilancio ancora in rosso, ma che evidenzia un trend che lascia ben sperare visto che c’è stata una nuova e consistente riduzione delle perdite rispetto all’anno precedente, che passano da 140 a 85 milioni di euro, in calo di 55 milioni di euro.

Gli introiti derivanti dal cammino dei nerazzurri di Simone Inzaghi in Champions League vanno ben oltre la gloria di una finale contro il Manchester City, ma da soli, ovviamente non bastano a tappare una voragine diventata buco, più o meno grande.

Zhang lo ha ripetuto più volte di percorrere la strada delle partnership, una in particolare potrebbe andare al di là di una sponsorizzazione sulla maglia: in ballo un’offerta consistente che potrebbe aprire nuovi scenari.

Inter, contratto in definizione e clausola importante

La prossima sfida che attende l’Inter di Lautaro Martinez e compagnia contro il Frosinone di Di Francesco è importante non solo per arrivare allo scontro al vertice contro la lanciata Juventus, allo scontro diretto, previsto il 26 novembre (ore 20.45) dopo la sosta.

La sfida con il Frosinone, infatti, vedrà il debutto del nuovo sponsor sulle maglie nerazzurri. Un partner non di poco conto con il quale si potrebbe aprire un contratto in definizione e una clausola importante per un presente da urlo e un futuro tranquillo dal punto di vista societario.

Inter-Qatar Airways, cosa bolle in pentola

Secondo Calcio e Finanza, il matrimonio tra Inter e Qatar Airways potrebbe non limitarsi a una scritta sulla maglia, porterà nelle casse del club nerazzurro oltre circa un milione e mezzo da qui al termine della stagione.

La compagnia aerea battente bandiera del Qatar, potrebbe allargare la sua partnership proprio diventando Main Sponsor. Al momento c’è Paramount+ sulla maglia nerazzurra con i suoi 11 milioni di euro, motivo per cui la dirigenza interista ha già portato avanti i primi discorsi proprio con Qatar Airways, con la speranza e l’obiettivo di aumentare i ricavi. L’idea, sempre secondo Calcio e Finanza, un contratto in definizione e una clausola attivabile entro gennaio 2024 che permetterà a Qatar Airways di diventare sponsor di maglia a partire dal 2024/25. Ecco quei diciotto venti milioni di euro a stagione, più che mai benedetti.