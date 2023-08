150 milioni in 7 giorni: Giuntoli ha preso il controllo | Alla Continassa sono sotto shock

La rivoluzione di Giuntoli sta per iniziare: tra entrate e uscite la Juventus pronta a smuovere 150 milioni in 7 giorni.

Gli indizi che sta per accadere qualcosa di importante alla Juventus arrivano anche dai bookmakers. Alcuni esempi? Le possibilità di vedere Dusan Vlahovic in Premier già ad agosto cono cresciuto dopo l’ennesimo incontro tra la dirigenza juventina e quella del Chelsea, che ha sopravanzato il Paris Saint Germain nella corsa al serbo.

Gazzabet ha bancato questa possibilità addirittura a 1.70, contro l’1.80 della SNAI, l’1.85 di Sisal; la quota del PSG è molto più alta: tra il 2.25 e il 4. Sorprendono le possibilità che l’attaccante serbo rimanga in bianconero, praticamente le stesse che vada al Chelsea: Gazzabet quota la conferma a 1.80, Sisal a 1.85 e Snai a 1.90.

L’eventuale cessione di Vlahovic porterebbe un doppio guadagno nell’immediato alla Juventus: 40 milioni di euro come contropartita economica e Romelu Lukaku con una garanzia di gol annessa,

Chi storce il naso a questo acquisto sostiene che la Juventus non ha un piano a lungo termine con Max Allegri, ma sta pensando solo al futuro prossimo, praticamente quest’anno, senza nessun piano lungimirante.

Asse Serie A-Premier

Lukaku alla Juve è dato addirittura tra l’1.40 (di Gazzabet), l’1.50 (di Snai) e l’1.65 (di Sisal), che evidentemente considera molto i cambi di umore dell’attaccante. Si tratta comunque della trattativa più calda del mercato sull’asse serie A- Premier League.

Ma Lukaku-Vlahovic potrebbe non essere l’unico maxi scambio della Juventus. Nel caso in cui dovesse andar via Szczesny (quasi sicuramente al Bayern, che libererà Sommer all’Inter), la Signora potrebbe far tornare in Italia niente meno che Gigio Donnarumma.

Cosa bolle in pentola

Nel giro di valzer dei numeri uno, infatti, i bookmakers danno l‘ex estremo difensore del Milan a una quota molto interessante, che quintuplica una qualsiasi puntata. Occhio anche a una valida alternativa, sempre secondo gli scommettitori: se non dovesse essere Donnarumma, Marco Carnesecchi, tornato all’Atalanta dopo aver ben figurato con la Cremonese ma ora chiuso da Musso in nerazzurro, potrebbe essere una valida alternativa a Perin: secondo i bookie questa possibilità è bancata a 5.

Tutto questo senza considerare gli altri esuberi che Giuntoli sta per piazzare: Zakaria (c’è il West Ham e può portare in dote 20 milioni) e McKennie (la Juve ne vuole 30) ma anche quelli della (ex) Next Gen: De Winter, Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Iling-Junior, Soulé e perfino Miretti. Dulcic in fundo Kessié, in entrata, il primo rinforzo per importanza di Allegri.