150 milioni di euro il 31 agosto: vergogna dall’Arabia Saudita | Così distruggi un campionato

Come se non bastasse quanto fatto in questo mercato, l’Arabia Saudita è pronta ancora a investire entro il 31 agosto.

Hanno perfino convinto un commissario tecnico a lasciare la Nazionale campione d’Europa in carica, adducendo presunti diverbi con il presidente della FIGC Gravina, convincendo con un’offerta monstre.

Circa 100 milioni di euro in un quadriennio nel quale Roberto Mancini proverà a riportare l’unica nazionale che ha sconfitto in Qatar l’Argentina (senza cambiare la storia) con l’obiettivo di salire sul tetto d’Asia. Venticinque 25 milioni all’anno, senza contare benefit e con un unico paletto: dover abitare lì 183 giorni l’anno, per usufruire di quell’ingaggio, come legge saudita impone.

Non si contano, poi, i giocatori che hanno lasciato l’Italia, l’Europa e il mondo, affascinati dal nuovo Eldorado del calcio. I casi più roboanti nel Belpaese sono stati quelli di Milinkovic-Savic (ahi, quanto manca a questa Lazio il Sergente) e Brozovic, Ibanez e perfino quel Gabriel Veiga, gioiellino spagnolo, uno dei prospetti più interessanti d’Europa, a un passo dal Napoli, prima di accettare di andare all’Al-Ahli, a soli 21 anni.

Un colpo arabo il cui eco ancora rimbomba nel Vecchio Continente. Finora gli arabi avevano sempre preferito giocatori affermati, alcuni perfino datati, ma mai si erano spinti su un prospetto interessantissimo, ma che deve ancora dimostrare il suo enorme talento per un prolungato periodo di tempo.

Così è dura resistere

Il caso Gabri Veiga è un allarme ancora più fastidioso di altri. Il galiziano aveva deciso di lasciare il Celta Vigo, ma era a un passo dal Napoli, pronto a spendere una signora cifra: più di 35 milioni (bonus inclusi) e un ingaggio da 2,2 milioni di euro annui.

Invece lo spagnolo ne 12,5 milioni a stagione, per quattro anni! Sì ok, il periodico madrileno Marca sostiene che nel contratto di Gabriel Veiga c’è una sorta di clausola che libererebbe il giocatore nel caso dovessero arrivare offerte dall’Europa, ma così è dura resistere.

C’è chi ci prova

Il Liverpool sta provando a dire no all’Arabia Saudita, anche perché la Premier, con i suoi diritti tv dorati in primis, è l’unico campionato europeo in cui la differenza tra gli ingaggi dei giocatori con quelli promessi dall’Arabia Saudita, è minore rispetto a tutti gli altri tornei che vanno per la maggiore. Tant’è.

Il Liverpool non ha nessuna intenzione di inchinarsi al fondo PIF (che tra l’altro è proprio lì, a tenere le fila del Newcastle) e ai campioni in carica dell’Al-Ittihad, che non si sono limitati a prendere Benzema, ora si sono messi in testa di prendere Salah. Costi quel che costi. Anche 150 milioni di euro, bonus compresi. Klopp ha detto no, chissà se lo dirà alla fine il fuoriclasse egiziano e il club di Anfield Road.