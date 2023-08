15 milioni più bonus dagli arabi: l’Inter prenota il volo con priorità | Svuota l’armadietto alla Pinetina

Dopo le prestazioni deludenti nella passata stagione, il giocatore è fuori dal progetto tecnico e resta in uscita.

L’Inter si congeda dal Giappone con una convincente vittoria contro il Paris Saint-Germain. Solo un’amichevole, ovviamente, ma resta un avversario non semplice da affrontare, anche senza Kylian Mbappé e Neymar a guidare l’attacco. La squadra di Luis Enrique è passata in vantaggio con un gran destro da fuori area di Vitinha, prima di essere ribaltata nei minuti finali da Sebastiano Esposito e Stefano Sensi.

Nonostante la prestazione positiva e i gol, entrambi restano in uscita. Rientrati alla base dopo i prestiti al Bari e al Monza, non rientrano nel progetto tecnico di Simone Inzaghi e il loro futuro è destinato ad essere lontano da Milano. Il centrocampista classe 1995 ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, motivo per cui questa sarà la sua ultima estate in nerazzurro.

Nel girone dei giocatori dal futuro incerto è presente anche Robin Gosens. Giunto a Milano solo diciottomesi fa, il suo rendimento non è stato neanche lontanamente comparabile a quanto visto a Bergamo e i rumour sulla sua partenza si susseguono dall’estate scorsa.

Nelle ultime settimane è stato linkato spesso al Wolfsburg, ma una vera e propria trattativa non è mai stata aperta. Inoltre, il club tedesco è ormai ai dettagli per l’acquisto di Rogerio dal Sassuolo, dunque l’opzione biancoverde diventa sempre più un miraggio.

In uscita

In un’estate caratterizzata da un numero importante di addii – siamo a dieci – l’Inter prosegue il suo processo di trasformazione della rosa. In attacco, Lautaro Martinez e Thuram sono considerati come i titolari indiscussi, in attesa dell’esito della trattativa per Gianluca Scamacca, sempre più vicino.

Resta, invece, in uscita Joaquin Correa. Per l’attaccante argentino non sono ancora arrivate offerte vere e proprio, mentre l’unico sondaggio è targato Arabia Saudita. Negli scorsi giorni è stata riportata la notizia che il suo entourage avrebbe chiuso la porta ai club arabi, ma secondo Alfredo Pedullà la situazione sarebbe diversa: prima di accettare un’eventuale offerta dalla Saudi Pro League, Correa vorrebbe valutare tutte le opzioni disponibili in Europa. L’Inter lo valuta circa 15 milioni, ovverosia la cifra per cui pesa ancora a bilancio.

30 milioni

Acquistato dalla Lazio per specifica richiesta di Simone Inzaghi, con cui nella Capitale aveva messo in mostra il suo talento, Correa non è mai riuscito a ritagliarsi il proprio spazio in nerazzurro.

Nella prima stagione, però, aveva comunque mantenuto uno standard qualitativo importante, se rapportato al minutaggio e al suo status di quarto attaccante: 7 gol generati (6 reti e 1 assist) in 1023 minuti totali. A differenza dell’anno scorso in cui, nonostante abbia giocato titolare in diverse occasioni nella parte finale del campionato, non è mai riuscito a fornire il proprio apporto.