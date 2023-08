15 milioni di euro e se ne va: Giuntoli lo vende all’improvviso | Tagliato anche lui

L’arrivo di Cristiano Giuntoli ha prodotto la prima scrematura di una Juventus extra large. Le cessioni non sono ancora finite.

Arthur alla Fiorentina, Zakaria al Monaco, Pellegrini e Rovella alla Lazio. Sono le mosse, finora, in uscita di Cristiano Giuntoli, chiamato alla Juve prima a vendere per poi, semmai, comprare.

Uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli il suo l’ha fatto, in tempi relativamente brevi. Certo, si aspetta la sua mano sui colpi in entrata, ma le norme non scritte del mercato sostenibile, imponevano questa strategia di mercato.

Le operazioni in uscita di Cristiano Giuntoli hanno portato nelle casse (vuote) della Juventus una quarantina di milioni: tanti e benedetti considerando che la Juve ha patteggiato con l’UEFA l’esclusione dalla Conference League, per rimettere a posto i conti, compresi i buoni rapporti con Ceferin grazie all’uscita dalla Superlega.

Se tutti gli affari in discussione in uscita per la Juve dovessero andare a dama infatti i bianconeri potrebbero concedersi qualche strappo alla regola negli ultimi giorni di agosto. Il nome di Lukaku è ancora caldo, potrebbe arrivare perfino in prestito con diritto di riscatto negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se il Chelsea non dovesse trovare un accordo con il Tottenham per Big Rom.

C’è ancora da sfoltire

A quanto pare, però, Cristiano Giuntoli non ha ancora terminato. L’arrivo di Weah, infatti, e la permanenza di Federico Chiesa (almeno fino a prova contraria), potrebbe far sì che Filip Kostic sia il prossimo con le valigie pronte. Perché?

A Cesena, infatti, Max Allegri ha preferito Cambiaso a Kostic: l’ex Bologna sta scalando posizioni nelle gerarchie della Signora, così il serbo si starebbe guardando attorno e la Juventus non farà nulla per impedirgli di andare via.

Altro tesoretto

Arrivato nella Torino bianconera per 12 milioni più bonus, l’ex Eintracht Francoforte potrebbe ora ripartire per una cifra similare, magari qualcosa di più visto il buon campionato che ha disputato nella passata stagione.

C’è solo l’imbarazzo della scelta sulla eventuale destinazione: dalla Germania alla Turchia, dall’Inghilterra all’Arabia Saudita, fino a qualche interessamento anche nostrano. Tutti vorrebbero Kostic che, come tutti in questa Juve, non è di certo incedibile. La conferma arriva dalla stampa internazionale: secondo i tedeschi di Sport1, Kostic potrebbe finire in Germania, secondo i tabloid inglesi, in Premier: in questo momento, il Nottingham Forest si è interessato a Kostic e sembrerebbe in vantaggio rispetto a tuti gli altri competitor.